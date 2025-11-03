中華台北「無人機足球戰隊」授旗啟程 11月赴上海迎戰全球頂尖飛手

記者陳佳鈴／台中報導

戰鼓齊鳴！代表「中華台北」出征的「空中F1」無人機足球戰隊，今（3）日於臺中日月千禧酒店舉行授旗典禮，這群選手小小年紀，選手年紀橫跨國小、國中、高中，飛手小將們將於114年11月14日代表台灣，前往上海參加全球首屆「世界無人機足球錦標賽」(WDSC)，與世界各國好手一較高下。這不僅是台灣體育界的新篇章，更是我國在STEAM教育、新興科技、運動競技領域實力的國際級展現。

無人機足球(Drone Soccer)這項新興航模運動結合了飛行技術、團隊戰術、電子工程、機械材料與結構設計,以快節奏、高強度競賽著稱。選手們操控著球形無人機，在空中進行即時攻防、精準飛行、高速衝撞，最後將球送入門框得分，極度考驗選手的反應速度、空間感與團隊默契。

世界無人機足球錦標賽，是國際航空運動聯合會（FAI）獲得 「國際奧委會」(IOC) 官方正式認證的全球空中運動唯一管理機構。此次賽事於11月15日至18日將在上海體育館展開，今(3)日上午於台中日月千禧酒店舉行授旗典禮，將代表台灣參與此次無人機足球錦標賽盛事。

這次代表台灣出征的小將們，年紀輕輕，年紀最小的才就讀國小，最大的是還沒畢業的高中生。團隊中將由高中生負責複雜的戰術設計與維修工程，國中﹑小選手則展現出靈活敏捷的飛行操作。

小小年紀的他們，不僅是選手，更是工程師、戰術家和飛行員的結合體。應變不同級別的戰術變化，我們不僅要讓世界看見台灣科技的硬實力，結合參與選手的軟實力，相信中華台北代表隊肯定能飛出絕好成績。

親自領軍的無人機足球委員長陳啓文感動地說：「這面旗超重！這重量是國家的期待和孩子的夢想！」他向選手喊話：「我們不是去『參加』，我們是去『拚』的！」獲得立法委員的強力支持，代表隊士氣大振，也藉此讓國際看見，台灣優秀的無人機運動競技領域實力的技術展現。

