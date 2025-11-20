中華商海5位女孩勇闖全國競賽奪佳績

輪機職種優勝的王柏鈞感謝教育局與學校完善的訓練環境，助他不斷突破自我。（新北市教育局提供）

全球海運人才競爭激烈，新北技職再添亮點！「114年全國高級中等學校海事水產類技藝競賽」於11月4日至6日在國立蘇澳海事登場，新北市中華商業海事職業學校以穩健實力連續三年奪下「航海職種團體亞軍」，也是全國唯一奪獎的私立學校。8位參賽選手中有5位是女性，她們以亮眼表現打破海事領域刻板印象，為新北技職教育寫下值得肯定的新頁。

中華商海此次8名參賽選手中有5位女性，皆表現亮眼。（新北市教育局提供）

新北市教育局長張明文表示，新北市推動技職教育一向以「務實致用、證能合一」為核心，從國中技藝教育、國際證照、企業實習到升學就業，建構完整的人才培育鏈。中華商海身為全市唯一海事類學校，肩負培育航海、輪機與海事管理專業人才的重要任務，長期與航運造船產業鏈合作，是台灣海事人才的重要培訓基地。

榮獲全國航海職種優勝的盧郁喬表示，學姊的成功激勵她，密集訓練讓她更堅定前行。（新北市教育局提供）

今年競賽中，5位女性選手出色表現格外引人矚目。榮獲全國航海職種優勝的盧郁喬同學分享指出，前兩屆學姊的成功是她最大的動力，而密集訓練更讓她學會調整心態、克服壓力，目前已立志升讀國立海洋大學商船學系，期許自己航向更遠的國際航道；輪機職種優勝的王柏鈞同學則感謝教育局與學校提供完善訓練環境，讓他不斷突破自我；而輪機選手謝宇絜更是全國唯一女性輪機代表，她說：「輪機工作雖然辛苦，但親手完成每一道工件的瞬間，就是我最堅定的理由。」

輪機選手謝宇絜是唯一女性代表，她說雖然辛苦，但完成每道工序都讓她很有成就感。（新北市教育局提供）

新北市教育局指出，中華商海近年積極深化產學鏈結，與陽明海運、萬海航運、台船公司、龍德造船廠及領袖海洋遊艇俱樂部等企業建立合作，累計職場參訪與實習人次超過250人。陽明海運更提供全額獎學金並保障就業，今年已有22位高三生登上教育部「御風輪」前往日本實習，實習成果經航港局認證為正式海勤資歷，讓學生畢業即具備國際航線的專業競爭力。

中華商海連續三年奪下「航海職種團體亞軍」，為全國唯一。（新北市教育局提供）

教育局強調，技藝競賽不僅是一場比賽，更是國家技職人才的「實力檢驗場」。中華商海在新北技職教育支持下接連創下佳績，尤其本屆女性選手大放異彩，象徵海事領域正走向多元共融、性別友善的新時代。未來教育局將持續推動技職教育升級，結合AI、智慧船舶、安全管理與淨零海運新趨勢，協助更多年輕世代扎實累積專業，開拓更廣闊的海事舞台。