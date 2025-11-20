中華商海5位女孩勇闖全國競賽奪佳績
記者蔡琇惠／新北報導
全球海運人才競爭激烈，新北技職再添亮點！「114年全國高級中等學校海事水產類技藝競賽」於11月4日至6日在國立蘇澳海事登場，新北市中華商業海事職業學校以穩健實力連續三年奪下「航海職種團體亞軍」，也是全國唯一奪獎的私立學校。8位參賽選手中有5位是女性，她們以亮眼表現打破海事領域刻板印象，為新北技職教育寫下值得肯定的新頁。
新北市教育局長張明文表示，新北市推動技職教育一向以「務實致用、證能合一」為核心，從國中技藝教育、國際證照、企業實習到升學就業，建構完整的人才培育鏈。中華商海身為全市唯一海事類學校，肩負培育航海、輪機與海事管理專業人才的重要任務，長期與航運造船產業鏈合作，是台灣海事人才的重要培訓基地。
今年競賽中，5位女性選手出色表現格外引人矚目。榮獲全國航海職種優勝的盧郁喬同學分享指出，前兩屆學姊的成功是她最大的動力，而密集訓練更讓她學會調整心態、克服壓力，目前已立志升讀國立海洋大學商船學系，期許自己航向更遠的國際航道；輪機職種優勝的王柏鈞同學則感謝教育局與學校提供完善訓練環境，讓他不斷突破自我；而輪機選手謝宇絜更是全國唯一女性輪機代表，她說：「輪機工作雖然辛苦，但親手完成每一道工件的瞬間，就是我最堅定的理由。」
新北市教育局指出，中華商海近年積極深化產學鏈結，與陽明海運、萬海航運、台船公司、龍德造船廠及領袖海洋遊艇俱樂部等企業建立合作，累計職場參訪與實習人次超過250人。陽明海運更提供全額獎學金並保障就業，今年已有22位高三生登上教育部「御風輪」前往日本實習，實習成果經航港局認證為正式海勤資歷，讓學生畢業即具備國際航線的專業競爭力。
教育局強調，技藝競賽不僅是一場比賽，更是國家技職人才的「實力檢驗場」。中華商海在新北技職教育支持下接連創下佳績，尤其本屆女性選手大放異彩，象徵海事領域正走向多元共融、性別友善的新時代。未來教育局將持續推動技職教育升級，結合AI、智慧船舶、安全管理與淨零海運新趨勢，協助更多年輕世代扎實累積專業，開拓更廣闊的海事舞台。
其他人也在看
電力設備大缺貨 爆漲價潮…台電董座：一個變壓器要等24個月
台電董事長曾文生昨（19）日示警，近期電力設備缺貨又漲價，甚至交期長達五年。重電業界表示，全世界都在要貨，台電狂催搶重電...聯合新聞網 ・ 2 小時前
平均加薪1,780元你有嗎？人力銀行：逾6成企業明年會調薪、調幅4.5%
2025年即將進入尾聲，放眼2026年薪酬展望，雖然關稅不確定因素仍在，但根據人力銀行調查顯示，仍有逾6成企業表示2026年會對員工加薪，平均調幅為4.5%，其中又以軟體及網路相關產業加薪幅度最高，平均來到7.1%。專家表示，若以月薪中位數4萬元估計，員工平均每月可加薪1,780元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
林口就業服務站正式揭牌! 提供全方位服務
生活中心／李世宸、陳聖翰 新北報導位在新北的林口就業服務站，今天（11/18）盛大揭牌，在地民意代表也來共襄盛舉，由2家廠商聯合徵才，也設立「林口銀髮人才服務據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，希望提供在地民眾全方位服務。主持人：「吉時已到請揭牌。」林口就業服務站，正式揭牌，當地徵才新據點，在好幾位民代見證下成立，希望強化地方就業服務能量。新北市勞工局長陳瑞嘉vs.新北議員（民）李宇翔：「有就業服務的需求都可以來，整個林口台地大家都會過來。」勞工局長和在地議員，一起逛就服站，看看設施也看看人力，現場已經出現不少民眾在填資料。民眾：「因為住林口的話，這邊地理環境也比較近，我大概騎幾分鐘就到了，所以我覺得還不錯。」新北市勞工局長陳瑞嘉以及民進黨新北市議員李宇翔。（圖／民視新聞）龜山廠商趙子豪：「林口就是跟國道一號很近，新興城市現在又很多新的建築，和周邊的設備所以我覺得林口，是一個滿好的就業地點。」現場兩家廠商提供服務，分別是製造業和餐飲業，他們都提供薪資36K以上正職，還有多項職缺，提供民眾參考。新北市勞工局長陳瑞嘉：「林口的工商業發展，從工一工二工三，甚至很多的商業媒體影視園區，這些其實在林口都已經，逐步的發展成形，所以這些企業其實有相當多的，一些人力上的一個需求。」現場兩家廠商提供服務，分別是製造業和餐飲業，他們都提供薪資36K以上正職，還有多項職缺。（圖／民視新聞）不只就服站，超過1百坪的據點更設立「林口銀髮人才服務據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，提供服務更加全方位。新北市勞工局長陳瑞嘉：「從就業服務台提升到就業服務站，不只是我想面積整個空間的提升，另外一個在服務的各項量能，我們跟著做提升包括失業給付，還有一些諮詢服務我想都可以，在就近的就業服務站來做服務。」勞工局表示，未來不需要跑到新莊，能就近辦理失業給付，以及中央推動的多項專案計畫，有效幫助當地民眾，找到理想工作。原文出處：林口就業服務站正式揭牌 提供全方位服務 更多民視新聞報導傳中國已退近50萬張機票 林氏璧直呼「日本旅遊有事」：大家機票買起來！南市府第4場大型就博會新營登場 初媒率達5成2明新科大首參展「看見 AI 進行式」 5大亮點一次看！民視影音 ・ 1 天前
職場自由指南：頭牌不等於幸福，心理健康才是關鍵
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌頭牌看似光鮮，其實背後隱藏工作壓力與生活束縛。本文探討如何在職場掌握自由、提升心理健康，避免被短暫光環束縛，打造屬於自己的高段位生活。職場的真相：頭牌不等於自由在職場生存法則中，有一句話值得每個年輕人深思：「公司就像青樓，要做的是盡快贖身，而不是爭做頭牌。」許多年輕人渴望衝上「頭牌」位置，台前光鮮、座上賓多、獎金滿滿，看似人生巔峰。然而現實往往相反——頭牌意味着更多應酬、更多業績壓力、更多犧牲，甚至失去生活自主權，對心理健康和生活品質造成長期影響。頭牌背後的枷鎖職場光環背後常隱藏壓力和束縛。真正的高段位玩法，不是爭取頭牌，而是掌握選擇權：決定自己做什麼、何時退場，才能擁有真正的自由和生活掌控感。自由與自主，是心理健康的重要基礎，也讓職場表現更持久穩定。自由才是職場最高段位在職場高段位的生存心法中，自由是最終獎勵：工資是「賣笑銀」——以時間與精力換取收入。資歷是「資本」——累積經驗與影響力，創造更多選擇。真正的高手，不是誰的頭牌，而是能自主決定工作內容、時間與生活節奏的人。爭來的頭牌只是束縛，贖身換來的才是人生的下一章，提升心理健康與工作滿意度。年KingNet 國家網路醫藥 ・ 17 小時前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
MLB》大谷翔平不再向教士致意！美媒揭真相：他們犯了大忌
以禮貌著稱的洛杉磯道奇球星大谷翔平，一直以來都有向敵隊、總教練致意的習慣。然而，道奇球賽主播尼爾森（Stephen Nelson）近日透露，大谷已悄悄停止向聖地牙哥教士的前總教練施密特（Mike Shildt）致意，原因可追溯到今年6月的一場衝突事件。中時新聞網 ・ 12 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因
你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 8 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 22 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 18 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 1 天前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 15 小時前