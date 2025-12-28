中華國小小農夫 鄉村味灌溉校園

中華國小附幼「中華小農夫」拔草、整地、鬆土，用愛心灌溉蔬樂園。（教育處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

中華國小附設幼兒園發展特色課程，一一四學年度以文化課程「中華小農夫」為學習脈絡走進了「農夫的家」，將濃濃的「鄉村味」復刻在現實生活中，與老師們一起踏查校園，從拔草、整地、鬆土、挖渠道，在一個個小小身影的力量背後，用愛心灌溉蔬樂園，幼兒們種下象徵希望的小小種子，並將其垂掛於綠牆上，象徵在充滿愛與支持的校園中，孩子們的希望與夢想得以萌芽、茁壯成長。

此外，中華國小展示幼兒在科學探索、美感創作等多元領域的豐碩成果，小朋友爭相分享自己以雙手完成的稻草人、蓑衣、曬菜架、糧倉、牛車等作品，每一件作品皆蘊含濃厚的農村文化意象，也展現課程結合生活經驗與在地文化的深度學習成果。孩子們自信而純真的解說，讓現場氣氛溫馨熱絡，處處充滿感動。

中華國小校長詹麗娟表示，幼兒園的學習不只在教室，更是在窗外，中華國小除自一０九學年度開始正式轉型為雙語學校，幼兒園也發展教學環境由教室向外延伸並活化戶外空間的理念，並參考國內外「戶外大角落」的相關資料，孩子們每週都能自主選擇喜愛、有興趣的大角落區，走出教室盡情探索、創作，與好朋友共同討論合作，校園的每個角落處處可見孩子們忙碌的身影，是中華國小裡最美的風景。

教育處長徐嬿立肯定中華國小讓學生在自在學習中勇於表現，從幼兒園到國小階段，逐步培養生活素養、文化理解力與國際視野，未來市府將持續與學校攜手合作，打造安全、溫暖且具前瞻性的學習場域，並特別向全體孩子獻上誠摯的聖誕小禮物，以及無限的祝福與勉勵。