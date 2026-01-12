中華大學國智學院畢業專題競賽 學者專家見證學生創意與專業實力





中華大學國際人文社會暨智慧商務學院舉辦「畢業專題成果競賽」，邀請清華大學永續學院永續長鄭國泰教授、美國專利局曾正原專員、亞太國際電機劉憶昕協理、立命館大學駒見一善教授，以及力晶積成電子製造公司荻野亮一專家擔任評審，共同見證學生的創意與專業實力。

今年競賽作品涵蓋環境議題、文化比較及跨境電商實作，充分展現多元創新思維，吸引全場目光。本次競賽採分系評選，行政管理學系、應用日語學系及應用外語暨智慧商務學士學位學程，分別選出各組第一名，彰顯學生在專業領域的學習成果與創意表現。

行管系團隊袁翊慈、李玗寧、陳妤恩及涂逸翔的作品為「新竹科學園區空氣品質及污染區域的季節性分析」。他們分享，過程中最大的挑戰是資料蒐集與訪談，但靠著分工合作與不斷討論，終於完成專題。團隊成員語氣中充滿自信的表示：「這次競賽讓我們學會如何將長時間的研究整理得清楚又有說服力，也練到資料分析、簡報表達和團隊合作，這些能力對未來職涯非常重要。」

應日系團隊范紋瑛、朱芳宜、黃翎婷、黃修瑩與陽紋綺，以「台灣與日本使用金錢方式的差異」為題，從文化與制度切入，探討兩國在投資與消費上的不同。他們回憶，從PPT製作到錄音修正，過程中曾感到挫折，但靠著「神隊友」互助，終於完成作品。學生笑著說：「能獲得首獎真的意料之外，這不只是肯定，更讓我們相信努力會被看見。」

應智學程團隊荒木伶花、古田葉夏、林田真彌和鈴木凪紗，則以「跨境電商實作專題」將高齡者關懷產品推向國際市場，並實際操作行銷內容製作。「除了創意，我們還學到如何從企業需求與市場角度出發，這對未來工作幫助很大。」學生表示，這次經驗讓他們更有信心迎接職場挑戰。

國際人文社會暨智慧商務學院院長簡曉花表示，畢業專題成果競賽不僅展現學生在學習過程中的努力與創意，更體現跨領域整合的能力。她感謝指導老師的付出，以及校外評審的專業支持，讓競賽更具深度與國際視野。

