中華大學攜手菲律賓UFTE 簽約14校拓展國際觀光教育

中華大學觀光學院與菲律賓Union of Filipino Tourism Educators (UFTE) 共同主辦「東協國際觀光教育研討會ITECRC」，來自菲律賓23所大學及3家企業，以及印尼、馬來西亞、越南、印度及約旦等國學生齊聚一堂，其中菲律賓14所學校與中華大學簽署合作交流協議，並有新竹市政府城市行銷處秘書陳惠君、新竹縣政府交通旅遊處科長蔡宜芳、中華大學講座教授暨亞太會展協會APIEM主席David Hind，以及新竹企業經理協進會秘書長周少媛、秘書張婉晴等貴賓蒞臨，共同見證國際合作新里程碑。

中華大學校長劉維琪強調國際交流對學生未來競爭力的重要性，並展望更多跨國合作機會（圖／中華大學提供）

中華大學校長劉維琪指出，國際合作不僅是學術交流，更是為學生創造跨國學習與文化體驗的契機。透過本次研討會，學生將能參與短期遊學與雙向交流，提升英語能力與國際視野，並與東南亞觀光產業接軌，為未來職場競爭力奠定基礎。





中華大學觀光學院院長張馨文分享與菲律賓高校多年合作成果，並介紹APIEM五星級教學認證的優勢（圖／中華大學提供）



UFTE成立25年，是菲律賓觀光教育領域最具影響力的組織。本次選擇與中華大學攜手舉辦國際研討會，象徵雙方在觀光教育與永續旅遊發展上的共同理念。中華大學觀光學院院長張馨文表示，學院多年來積極推動國際交流，已與英國、菲律賓、印尼、馬來西亞、越南、日本、韓國等多所高校建立姊妹校關係，並透過APIEM亞太會展協會平台，獲得五星級人才培育與教學認證，持續強化國際教學品質。





中華大學學生在菲律賓獨魯萬進行短期遊學，體驗當地文化與觀光產業，展現國際學習成果（圖／中華大學提供）

中華大學長期致力於培育具國際視野的觀光專業人才，未來將持續擴大海外交流計畫，引入更多國際資源，讓學生不僅學習專業知識，更能親身體驗跨文化交流與產業實務。透過國際研討會、海外實習及短期遊學，學生將強化語言能力與專業技能，培養全球競爭力，成為引領觀光產業創新與永續發展的國際領袖。





