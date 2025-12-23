南部中心／綜合報導

中華大學於2025年12月20日，在佳信茶花園舉辦「中華2025茶花祭」，攜手新竹地區的茶花園，實踐大學社會責任，推廣茶花文化，鏈結校園、社區與產業。





中華大學茶花祭 感受文化與生活交織樣貌

中華大學舉辦茶花祭。（圖／民視新聞）





中華大學連續第六年舉辦茶花祭，結合教育部大學社會責任（USR）計畫，邀請民眾走入校園場域，感受茶花文化與生活美學交織的多元樣貌。解鴻年副校長表示，茶花不僅是重要的園藝與景觀植物，更蘊含深厚的文化意涵與地方產業價值。中華大學長期透過USR計畫，結合教學、研究與實踐行動，與在地茶花園區及相關單位合作，持續推動茶花產業的文化深化與創新應用。中華大學以茶花為主題推動大學社會責任CHU Camellia USR，於今年五月獲得APIEM亞太會展協會在峇厘島舉辦第二屆會展領導人會議中，獲頒第一屆負責任展會競賽之永續社區發展優勝獎。



今年中華茶花祭以「校園開放、生活共享」為核心精神，讓民眾以輕鬆、親近的方式認識茶花，也看見校園與地方的共好發展。USR行動過程中，中華大學師生積極走入茄苳國小、載熙國小、竹蓮國小及關西高中，透過課程共創、導覽解說與手作體驗，將茶花文化帶進校園，深化跨學段的學習連結。

廣告 廣告

中華大學茶花祭 感受文化與生活交織樣貌

中華大學舉辦茶花祭。（圖／民視新聞）

本次活動亮點為邀請到十二家企業認養茶花，推動以租代購的營運方式，協助茶花園區永續經營。新竹縣市地區共有三十多座茶花農園，如何增強市場需求、增加購買與觀賞人潮，推出以出租代替販賣的創新模式，向茶花農租盛開的茶花，花季過後回農園維護保養持續培育，協助茶花農及茶花產業永續發展；活動當日(20)結合USR計畫，邀請產學合作的好夥伴久華旅行社及台灣樂活自行車協會辦理「茶花小旅行」與「手作體驗活動」，由中華大學師生與在地夥伴共同邀請民眾走入茶花園區，認識茶花產業的發展脈絡與生活應用。



佳信茶花園展區於茶花祭開幕後，將持續開放至2026年1月2日，歡迎民眾於展期內前往參觀，體驗茶花祭的氛圍。透過本次活動，中華大學期盼持續以校園為平台，促進教育、產業與社區的交流合作，共同打造具溫度與深度的地方文化實踐場域。

原文出處：中華大學茶花祭 感受文化與生活交織樣貌

更多民視新聞報導

紀錄片《冠軍之路》藏洋蔥 朱育賢攜家屬力挺 籃籃對明年經典賽有信心

大閘蟹養10年血本無歸！養殖戶虧10年「100萬隻剩30萬」

女性沉默殺手！卵巢癌初期偽裝「腸胃病」醫曝恐怖存活率

