中華大學運動會熱情洋溢 展現多元魅力

中華大學「114學年度運動會」盛大登場。





中華大學「114學年度運動會」盛大登場！今年活動不僅是一場體育盛事，更是一場創意與國際文化的饗宴，從趣味競賽到正式比賽，師生齊心展現運動家精神，現場熱力沸騰。校長劉維琪勉勵同學：「運動會不只是競技，更是展現陽光青年精神與團隊合作的最佳舞台。」

今年創意進場精彩絕倫，光電與材料工程學系由主任及老師穿著恐龍裝領軍，學生更化身天線寶寶熱情舞動；建築系帶動跳經典戰歌《YMCA》；觀光學院學生則以熱舞炒熱氣氛；競技啦啦隊的高難度拋空表演更讓觀眾驚呼連連。最吸睛的亮點是國際專修班，以優雅的越南扇子舞驚艷全場，展現中華大學多元文化的魅力。

廣告 廣告

「求神拜佛」、「網球傳情」等趣味競賽笑聲不斷，教師組熱情參與更拉近師生距離。壓軸大隊接力賽中，選手們奮力奔馳，即使有人跌倒仍不放棄，充分展現運動家精神，為賽場增添感動瞬間。最終精神總錦標由光電與材料工程學系奪冠，土木工程學系與建築與都市計畫學系分別獲得亞軍與季軍，為本屆運動會劃下完美句點。

更多新聞推薦

● 東港原創音樂劇《港墘仔》 12/20屏東藝術館首演