中華大學「覺性思想國際學術研討會」 開創多元研究新局
中華大學與南玥覺性藝術文化基金會共同舉辦第四屆「覺性思想國際學術研討會」，匯聚國內外重量級貴賓與學者，展現國際學術交流的深度與廣度。除了有財團法人商業發展研究院董事長許添財親臨現場，更有前經濟部部長王志剛及印度菩提伽耶正覺大塔管理委員會等多方貴賓以影音方式祝賀，彰顯研討會的國際影響力。
財團法人商業發展研究院董事長許添財以佛學核心概念「緣起與性空」闡述覺性思想，強調一切現象依賴條件而生，呼籲透過修心改變世界，並肯定研討會在推動哲學與實踐結合上的意義。
中華大學校長劉維琪表示，覺性思想國際學術研討會不僅是學術思想的交流，更是實踐心得的分享和交換 ，可為人類未來鋪設智慧與幸福之路的重要平台。本屆研討會跨領域展現生活化與國際化特色，覺性思想更能療癒身心、啟發教育並促進社會關懷，期盼與國際學者共同開創多元研究的新局。
本次研討會安排多場國際專題演講，內容涵蓋哲學、身心健康與人工智慧，展現跨領域的創新思維。美國國際醫藥大學院長林元閣教授以「覺不離身的太極」為題，探討太極與覺性結合的哲理；達梭系統顧問龔思維博士則以「幻身覺醒」剖析具身AI的自我模擬與覺性本覺的關聯。
隨後，中華大學講座教授洪啟嵩禪師以「覺．幸福」為題，分享其思想核心；美國加州中醫藥大學副校長吳奇教授則發表「法則天地、覺性壽康寧」，深入探討覺性與健康長壽的關係。下午場次進行論文發表與海報展示，主題涵蓋佛學、哲學、人工智慧及身心健康等多元領域，促進跨界對話與學術交流。
