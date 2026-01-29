中華大家功德會慨捐物資 關懷南投弱勢榮民眷

記者黃清衛／南投報導

為讓榮民眷在生活中感受到更多支持與溫暖，南投縣榮民服務處日前辦理「連結資源．溫馨關懷榮民眷」活動，結合社團法人中華大家功德會捐贈的尿布及看護墊等愛心物資，將關懷送到身心障礙及失能榮民眷身邊，協助減輕長期照顧的生活壓力。

活動當天，南投縣榮服處處長王怡文致贈感謝狀予中華大家功德會，感謝該會長期投入公益、默默付出，以實際行動陪伴榮民眷走過生活中的辛勞。捐贈儀式後，中華大家功德會執行長汪開宏一行人在榮服處副處長羅婷婷陪同下，前往探視陳姓及鍾姓身障榮民，親手送上關懷物資與慰問品，並透過輕聲問候與閒話家常，傾聽他們的生活點滴與需求。

汪開宏表示，能夠與南投縣榮服處攜手關懷榮民前輩，是一份溫暖且有意義的緣分，未來也將持續凝聚會員力量，讓愛心不間斷，陪伴更多需要幫助的榮民及其家人。

王怡文表示，榮民眷的照顧是榮服處始終放在心上的責任，未來將持續整合社會資源，串聯各界善心力量，提供實質協助與心理關懷，讓每一份溫暖都能成為榮民眷安心生活的力量。

南投縣榮服處攜手社團法人中華大家功德會捐贈尿布及看護墊等愛心物資，協助身心障礙及失能榮民眷減輕生活壓力。(南投縣榮服處提供)

南投縣榮服處處長王怡文致贈感謝狀予中華大家功德會執行長汪開宏。(南投縣榮服處提供)

社團法人中華大家功德會執行長汪開宏在南投縣榮服處副處長羅婷婷陪同下，探視身障榮民，親手送上關懷物資與慰問品。(南投縣榮服處提供)