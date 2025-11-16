中華天使兒童村協會舉辦全國志工楷模頒獎 170位志工獲表揚 愛心傳遞溫暖社會

圖▲蔣萬安市長致詞。

【記者張嘉誠／綜合報導】

中華天使兒童村協會11月15日舉辦「全國志工楷模頒獎典禮」，全國各地志工齊聚一堂，表揚全台致力於社會公益的團體、公司行號、成人及學童共計共有170位獲頒「志工楷模」殊榮，場面溫馨隆重。

圖▲中華天使兒童村協會榮譽理事長沈桂美及副理事長簡毓玲頒發學生志工獎。

典禮首先由台北市信義國小帶來開場表演-戰鼓揭開序幕，接著台北市長蔣萬安、花蓮縣副縣長顏新章親臨現場致詞勉勵，肯定志工們長年無私奉獻的精神與付出。另外，還有前立法委員費鴻泰、立法委員高金素梅、九太社會福利基金會的董事長黃俊棠等嘉賓蒞臨，表達對志工夥伴們的敬意。

廣告 廣告

圖▲高金素梅委員代表中華天使兒童村協會捐贈新台幣60萬元給花蓮縣光復國中。

而後進行愛心捐贈儀式：由高金素梅委員 代表本會致贈60萬元、台灣世界夫人發展協會由理事長孫妤舒捐贈50萬元給花蓮縣光復國中，由光復國中學輔主任彭志中代表受贈；另外台北市真善美扶輪社由社長楊秀萍捐助花蓮光復鄉12名學子-扶輪之子獎助學金共計14萬4仟元，以上捐助希望幫助花蓮災區學童順利復學。活動亦安排多項精彩節目，包括興福國中跆拳道訓練隊、再興國小啦啦隊表演，現場洋溢感動氣氛。

圖▲表演團體及與會貴賓大合照。

中華天使兒童村協會名譽理事長沈會承表示，志工是兒童村運作的重要力量，此次頒獎典禮不僅是對志工辛勞的肯定，也期盼藉此活動喚起更多社會大眾投入志願服務，共同為弱勢兒少打造更溫暖的成長環境。中華天使兒童村40多年來一直本著天使文化：友誼、愛、和平，扮演社會生力軍的角色，成為社會一股清流－形象清新的少年兒童教育文化公益性民間社團，而為端正社會風氣，每2-3年舉辦一次的志工楷模『天使獎』頒獎表揚活動，今年已邁入第12屆，藉此肯定、鼓勵這群默默奉獻、不求回報的志工人員，也希望未來不分年齡，有更多熱心的朋友加入我們關懷社會的行列，共創社會溫馨祥和，讓我們一起大手拉小手，將大愛永續傳承。