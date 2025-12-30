中華奧會主席交棒蔡家福 也迎首位女性副主席

在中華奧會榮譽主席蔡辰威的監交下，帶領中華奧會12年的主席林鴻道，把印信交付給新任主席蔡家福。台灣體壇與政界人士雲集，不少選手更從國家訓練中心前來。

中華奧會第13屆主席林鴻道表示，「東奧疫情下選手教練的整個交通安排，那個是在高度的一個危險期，然後返國之後，那個時候就要進入這一個防疫的這個隔離。」

林鴻道細數點滴，感謝奧會同仁齊心努力，為運動員提供最全面支持。運動部長李洋說，選手時期對林主席印象最深的就是親力親為。

運動部長李洋說，「不管是到偏鄉還是到我們的菁英的國訓中心去給我們鼓勵，我覺得這就是他親力親為的表現。」

射箭選手雷千瑩指出，「企業家贊助或者是一些，對一些體育運動的支持，其實對我們來講都是一個很大的幫助。」

新任主席蔡家福說，將在林鴻道奠定的堅實基礎，開展奧會會務，並具體落實國際奧會「性別平等」、「以運動員為核心」的理念。

中華奧會第14屆主席蔡家福指出，「產生中華奧會第一位的陳美燕副主席，那我們2位傑出的這個奧運金牌選手，陳怡安、郭婞淳都擔任執行委員，快接近一半的這個成員裡面，就擔任我們中華奧會的這個委員。」

蔡家福表示，計劃爭取2029主辦世界全民運動總會年會以及2033世運會，提升台灣在國際體育界的能見度；至於2026的亞洲沙灘運動會、名古屋亞運及青奧等重要賽會，團隊已著手組團與後勤規劃。