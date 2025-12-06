中華奧會新主席 蔡家福當選

第14屆中華奧會主席6日進行改選，由原副主席蔡家福（中）全票當選新任奧會主席，另外也選出陳美燕（左1）、張煥禎（左2）、陳建平（左3）、陳士魁（右3）、廖裕輝（右2）、王景成（右1）等6名副主席。陳美燕為奧會首位女副主席。

第14屆中華奧會主席6日改選，由原副主席蔡家福以全票當選新任主席，預計12月30日交接、明年1月1日上任；他表示，本屆特別重視性平，選出首位女性副主席陳美燕。

帶領中華奧會12年的主席林鴻道即將卸任，新任主席改選，由現任副主席蔡家福以全票當選，也選出陳建平、張煥禎、廖裕輝、陳士魁、陳美燕、王景成共6名副主席。

25名執行委員當中，更有陳怡安、郭婞淳2名奧運金牌女將，真正落實性別平等。

蔡家福表示，中華奧會非常重視性別平權，產生首位女性副主席陳美燕，另外在委員名單裡，更有將近一半是女性，真正落實國際奧會（IOC）倡議的性別平等。

陳美燕受訪表示，去年11月跟隨主席林鴻道前往瑞士洛桑拜訪國際奧會主席，也特別報告中華奧會主席改選會特別注意性別平權議題，「很感謝各位對我的肯定，未來在這個位置上，也會特別專注於國際議題、運動組織等，好好貢獻所長。」

陳美燕現任台師大運動休閒與餐旅管理研究所，學歷為美國北科羅拉多大學運動行政與管理研究所博士，專長為運動休閒行銷與管理、運動休閒組織行為、運動休閒消費者行為、應用統計與大數據分析等。

蔡家福指出，當選就是責任的開始，下個月就要代表中華奧會前往參加亞洲執委會的主席、執委改選。

蔡家福提到，農曆年前米蘭冬季奧運也很重要，目前台灣有5名選手獲得參賽資格，但開幕地點米蘭和選手比賽場地有將近7小時車程，中華奧會接下來會努力規劃最適當的住宿和交通安排。

蔡家福強調，明年最重要的就是名古屋亞運，這是民眾很期待的運動會，中華奧會預計明年3月將啟動考察，一定會關注如何幫選手安排最佳後勤作業。

蔡家福透露，中華奧會預計2029年爭取舉辦世界全民運動會總會年會在台北舉行，這也是台灣邁入國際世界的一大步，若順利爭取成功，屆時會有超過100個國際奧會的會員國來台。