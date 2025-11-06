中華女棒奪亞洲盃銀牌 頂新和德基金會助女孩逐夢世界舞台
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】第四屆亞洲盃女子棒球錦標賽11月2日於杭州蕭山圓滿落幕，中華台北女子棒球代表隊展現堅韌不拔的鬥志，連戰皆捷闖入決賽，最終雖不敵強敵日本隊摘下銀牌，但仍成功取得2026年世界盃女子棒球賽資格，為台灣女棒再添亮眼佳績。
本屆中華女棒陣容中，有多位選手來自頂新和德文教基金會長期支持的「接棒未來女子棒球隊」。該計畫自2019年啟動以來，持續提供球具、球衣、練習場地及經費支援，幫助選手兼顧生計與夢想，讓台灣女子棒球能在穩定環境中成長茁壯。
「女子棒球在台灣仍屬冷門項目，要堅持下來真的很不容易！」接棒未來女子棒球隊領隊謝榮瑤感性表示，感謝頂新和德文教基金會創辦人魏應充多年來的支持，讓這群熱愛棒球的女孩能安心練球、勇敢追夢。
榮獲本屆「最佳九人外野手」的黃佩真，是中華隊中堅核心。她笑著說：「冠軍是我們一直以來的目標，世界盃一定要討回來！」另一位表現亮眼的邱羿璇火力全開，勇奪「全壘打獎」，她開心地說：「能幫球隊貢獻、拿下獎項真的很感動，會繼續努力，讓世界看見台灣女棒的力量。」
此外，首次以教練身份出征的李詩芸，過去曾是多次國際賽的主力球員，她分享心情道：「從球員到教練是很大的轉變，女棒選手心思細膩，教練除了懂技術，更要懂得陪伴與傾聽。」她也感謝基金會長年支持，讓選手們能無後顧之憂，全心備戰。
頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊指出，創辦人魏應充自2019年起即關注台灣女子棒球發展困境，看見許多體育前輩默默奉獻、不求回報，因而決定投入支持。
七年來，基金會秉持「陪伴選手、傳承夢想」理念，持續推動「接棒未來」公益計畫，打造從基層、女子到職棒的完整棒球生態鏈，讓更多女孩能在穩定支持中茁壯，勇敢追逐夢想。
2025年亞洲盃雖已畫下句點，但這場銀牌之戰，對中華女棒而言只是新的起點。頂新和德文教基金會表示，將繼續陪伴女棒前進世界舞台，讓更多熱愛棒球的女孩在球場上綻放自信與光芒。女子棒球最新資訊，敬請鎖定「接棒未來」粉絲專頁：https://www.facebook.com/baseonfuture
