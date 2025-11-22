〈中華學園〉快樂遊樂園

其他人也在看
免費蔬果大放送! 排隊人龍綿延 1女疑低血糖昏倒
中部中心 / 中部綜合報導彰化市果菜市場促銷在地蔬果，發放3千份的免費蔬果，一早就吸引大批民眾來排隊，沒想到過程中，一名女子疑似出現低血糖的狀況當場昏倒，前彰化市長邱建富人就在現場，看到緊急狀況，立刻幫忙救護車，協助女子送醫。現場可以領取 香蕉 椪柑 紅龍果 百香果 都是優質的水果。（圖／民視新聞）果菜市場大放送，要送出3千份的免費蔬果，吸引民眾大排長龍來排隊，人潮繞了一圈又一圈，長達近1公里，但排著排著，狀況出現了，一名排隊女子疑似低血糖，當場昏倒，臉色蒼白整個人無力的癱坐地上推廣在地農產品 舉辦水果發放大會 吸引民眾大排長龍。（圖／民視新聞）在一旁的是前彰化市長邱建富協助叫救護車，幫忙送醫，女子緊急送醫觀察，還好人平安無事。事情發生在彰化果菜市場，市場為了促銷推廣彰化在地優質水果，舉辦了蔬果大方送的活動，預計發放3千份，水果有香蕉、紅龍果、百香果等香甜水果，有民眾不到八點就來排隊，排隊領取的這一袋水果，價值約70-80元，民眾起大早來排隊領取，天氣涼冷，排隊民眾也得注意自身身體情況，小心安全。原文出處：彰化免費蔬果大放送！排隊人龍綿延近一公 １女子疑低血糖昏倒 更多民視新聞報導南韓男星拍攝一半「昏倒無意識」！緊急CPR送加護病房治療日男團演唱會「狂粉竟脫光應援」 離譜畫面流出！扯! 男在路中央睡1小時 手握"喪屍煙彈盒"民視影音 ・ 42 分鐘前
人權藝術生活節登場 王時思：時時刻刻守護自由
（中央社記者邱祖胤台北22日電）「2025人權藝術生活節」今天在「白色恐怖景美紀念園區」登場，文化部政務次長王時思表示，對自由的守護不應只在特定的紀念日，而是每一刻的理解與實踐。中央社 ・ 19 小時前
濫訴無解 教團批毀師滅校
教師團體多次抗議之下，教育部終於預告「校事會議」相關辦法修正草案，新增不接受匿名投訴等規定，但全國教師工會總聯合會仍不滿，嚴厲譴責草案是在「毀師滅校」，無助解決學校困境，憂心甚至會變本加厲，治絲益棼。中時新聞網 ・ 9 小時前
真相只有一個／山下智久鷹姿降落我願意 劉以豪大秀舞姿給甲上
日本男星山下智久睽違14年再次來台舉辦粉絲見面會，吸引超過700名粉絲熱情接機，現場年齡應該平均40+吧…（逃～）已屆不惑之年的山下智久，感性表示40歲是里程碑，所以想跟大家親自見面。他分享一個冷知識，老鷹到40歲時會暫時飛不起來，得用嘴巴把羽毛拔下來獲得重生，如果中途放棄就永遠飛不起來，「我想再鼓起幹勁，努力10、20年，繼續在天空飛翔。」小編聽了都濕了…眼眶。不過求證AI，老鷹不會醬做餒，山P 484被長輩文洗腦了？鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
范冰冰金馬封后「在中國慘被消失」！社群遭刪文下架 弟弟范丞丞也噤聲
中國女星范冰冰在 2018 年爆出逃漏稅風波，背負 8.8 億人民幣罰款後全面消失於中國娛樂圈。近年她靠海外作品重新累積聲量，今年更憑馬來西亞電影《地母》奪下第 62 屆金馬獎最佳女主角，原本被視為她「重新出發」的重要時刻，中國網友也紛紛留言稱她「勵志」、「終於守得雲開」。然而，范冰冰奪影后的消息，卻在中國主流社群平台上集體「被蒸發」。三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前
真相只有一個／河智媛躁咖女孩有練過 張軒睿汁男而上太汗顏
韓籍啦啦隊員、「樂天三本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬，為貓將壽司擔任一日店長，化身俏廚娘洗手作羹湯。只見河智媛手起刀落，鮭魚切得煞有其事，她透露，自己從高中就開始打工，三明治店、烤肉店、韓式炸雞店都待過，對廚房熟門熟路。那有為異性做過飯嗎？河智媛甜甜地說：「年代實在太久遠，根本都忘記了啦！（笑）（亮出手上的刀）」OK，這題pass。畢竟賺錢有數，生命愛顧。小編先收麥下班了。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
黃琤婷總質詢力促改革 縣政瓶頸與淹水補助受檢視
（記者陳志仁／宜蘭報導）宜蘭縣議員黃琤婷在縣議會總質詢中，針對縣政核心問題提出多項的質疑與建議，要求代理縣長林 […]引新聞 ・ 8 小時前
無國界醫生「人道醫療展X故事音樂節」12/12華山1914文創產業園區登場
無國界醫生（Médecins Sans Fronti […] 這篇文章 無國界醫生「人道醫療展X故事音樂節」12/12華山1914文創產業園區登場 最早出現於 行銷人。行銷人 ・ 4 小時前
北榮竹院慶70 深耕偏鄉永續未來
記者彭新茹∕新竹報導 北榮新竹分院22日舉辦70週年共識營，再次宣布計畫全面啟動，以…中華日報 ・ 7 小時前
〈中華學園〉月光下寧靜的海
高雄市岡山國小六年五班 ◎張馨月中華日報 ・ 7 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 19 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 4 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前