〈中華學園〉月光下寧靜的海

社會中心／吳玟誼 洪國凱 新北報導新北三重發生"隨機攻擊"事件！今天早上9點多，才剛出獄的男子，突然情緒失控，拿著鐵棍，隨機攻擊一對六旬夫妻，夫妻倆頭部血流不止，所幸包紮送醫後，沒有生命危險。員警迅速抓到嫌犯，還在他的機車車廂找到毒品，全案依傷害、毒品罪嫌移送偵辦，並建請羈押。大白天，一名身穿黃色外套的男子，拿著一隻鐵棍，惡狠狠地狂追一名女子，來到騎樓時，猛力往頭部K下去，慘遭攻擊，女子頭當場血流不止。受傷的還不只他，女子的丈夫也傷痕累累，滿臉都是血，醫護人員緊急趕往現場，將兩人包紮送醫，場面怵目驚心。恐怖隨機攻擊! 新北男"持鐵棍砸人" 6旬夫妻頭部濺血。（圖／民視新聞）而犯案後，嫌犯若無其事，走路鑽進巷子，準備牽機車離開時，當場被員警逮到。都被壓制了，嫌犯還是情緒很不穩，胡言亂語，員警還在機車車廂內找到毒品，直接上銬逮捕。恐怖隨機攻擊事件，就發生在22號上午大約9點半，這名45歲顏姓男子，疑似吸食毒品後，拿著"鐵棍"隨機攻擊，造成62歲丈夫和60歲妻子受傷。據了解，他是蘆洲人，居無定所，常在三重、蘆洲一帶活動，有多項詐欺、毒品、傷害前科，四天前才剛出獄，沒想到又犯案，而且攻擊夫妻前，還徒手毆打一名77歲婦人，就怕他再傷人，員警直接建請羈押。恐怖隨機攻擊! 新北男"持鐵棍砸人" 6旬夫妻頭部濺血。（圖／民視新聞）夫妻去醫院包紮後，下午到派出所做筆錄，只見妻子走路一跛一跛，還需要人攙扶，頭部滿是傷口，真的傷的不輕。但嫌犯卻否認犯案，移送時相當不願意配合，情緒依舊不穩。好不容易出來呼吸自由空氣，卻又因為傷人，恐怕要再回牢裡蹲。原文出處：恐怖隨機攻擊! 新北男"持鐵棍砸人" 6旬夫妻頭部濺血

