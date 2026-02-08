中華小兔子照顧據點 學員變老伴 生死相伴8旬長者辦喜事

板橋小兔子照顧關懷據點的長輩正哥和寶姐成婚，兩人一起端著甜茶分請據點同學。（新北社會局提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市板橋中華小兔子照顧關懷據點傳出囍訊，原來據點內高齡八十七歲正哥與七十五歲寶姐歷經二年多同窗情誼，及一場突來的生死考驗，兩人決定廝守終身，日前在據點內成婚；市府社會局副局長許秀能受邀為這對老新人見證，並祝福他們彼此相互照顧扶持，繼續在據點上課。

中華小兔子新生命協會理事長林孟汝表示，據點學員正哥與寶姐兩二人喪偶，均已獨居多年，二年多前一起在據點上課，彼此相互關心；數週前正哥在據點活動中突然倒地，一度失去生命跡象，當時寶姐緊急進行ＣＰＲ搶救十多分鐘，直到一一九消防人員趕來接手，送醫急救，才挽回性命。

廣告 廣告

經此大難，正哥覺得人生無常，必須把握時刻，珍惜當下；而寶姐在正哥住院及返家休養期間，時常探望，噓寒問暖，並主動負起照顧，據點同學都看在眼裡；後來正哥決定重回據點上課後，要給寶姐一個驚喜和名份，並相互扶持。

二人大囍之日選在小兔子據點，在據點內張燈結綵，門口貼上「雙星報喜，家有喜事」紅聯，並準備長串環保鞭炮，同學也都盛裝打扮，有如參加正式宴會，正哥和寶姐互戴戒指，並用傳統紅茶盤端著甜茶和喜餅，一一請同學分享。

林孟汝表示，據點位於板橋中山路二段光仁中學校門巷內，受市府社會局輔導，每周一至週五服務上百名長輩，還有視障朋友，課程內容包含桌遊團康、健康促進、手機教學和沖泡咖啡等，是鄰近長輩非常喜歡來的據點。