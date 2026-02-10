中華工程高層人事調整 周志明專任董事長、蘇麗梅升任總經理 強化決策與執行分工

中華工程今天宣布總經理異動，資深專業經理人蘇麗梅升任。中工提供



中華工程（2515）今天(2/10)發布重大訊息，宣布通過高層人事異動，董事長周志明辭去兼任總經理職務，未來將專注於董事會決策及集團整體策略督導；總經理一職由原估算成控處協理蘇麗梅升任，即日起生效，以達成深化公司治理、落實決策與執行專業分工。

中華工程指出，周志明兼任總經理職務逾3年，近年營建產業環境快速變化、公司業務規模與複雜度持續提升，董事會因此決議明確區分董事長與總經理權責，藉由強化治理架構與內控制度，提升決策品質與經營效率，以因應產業競爭與永續經營需求。

新任總經理蘇麗梅為中工長期培養之專業經理人，畢業於中央大學營建管理研究所，自民國80年加入中華工程，服務年資近35年。其由基層工程師歷練，曾任工務所內業、施工現場管理、採購發包及估算成控等多項關鍵職務，對工程實務與營運管理具全面理解。

中工表示，蘇麗梅在採購與成本控管領域表現突出，成功提升整體獲利能力，並累積多年影音指揮中心遠距管理經驗，管理績效深獲內部肯定。此次人事調整為公司邁向專業經理人治理的重要里程碑，未來將持續優化管理機制與ESG永續經營策略，為股東及社會創造長期價值。

中華工程表示，在新任總經理上任後，將持續推動「智能工程管理」，除鞏固既有工程承攬優勢外，亦將加強大型土地、住宅及工業區等開發業務布局，擴大營運動能；同時積極拓展海外市場，提升國際工程承攬能量，朝亞洲具代表性的工程與房產跨國企業目標邁進。

