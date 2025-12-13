中華慈化亭 甘露布施救急

東山區長張政郎（左）致贈感謝狀，表揚中華慈化亭同理心協會慷慨解囊做公益。 （公所提供）

記者翁聖權∕東山報導

中華慈化亭同理心協會十二月十三日在斑芝花高爾夫球場舉辦甘露布施活動，今年因丹娜絲颱風造成沿海區災情嚴重，所以針對災情嚴重的區來發放，包括七股、將軍、北門、學甲東山、楠西、南區等邊緣戶，含訪評戶總共發放四百份，每戶白米四公斤與現金兩千元。

協會理事長郭晉溢表示，今年是第十五年舉辦甘露布施，除了發放物資與現金外，中華慈化亭同理心協會同時也資助東原國小、青山國小、東原國中及偏遠學校獎助學金，偏鄉小學課後安親補導與急難慰助。

郭晉溢表示，該會目前有會員一０八人加贊助會員共四百多人，理監事及成員出錢出力向外勸募，不扣行政費用全數捐出行善。自一百年創會以來幫助範圍包涵天官捐贈、急難慰助、頒發清寒獎助學金，長期贊助偏遠國小免費課輔經費，以愛點燃生命之火。希望透過教育協助學童脫貧，在幫助別人之中，找到快樂和成就，也為孩童在未來的發展盡一份心力。

斑芝花高爾夫俱樂部總經理鄭博元也是同理心協會的副理事長，除每年與中華慈化亭同理心協會合作舉辦甘露布施活動，今年更是加碼帶領高爾夫球培訓生參加台青盃，帶領年輕小將開拓視野激勵向上，希望能將正向力量不斷地傳遞下去。