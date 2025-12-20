中華敦信商道交流協會專稿－《大濛》觀後感與生命省思
▲中華敦信商道交流協會包場觀看電影《大濛》，協會創會理事長方敏燕（前排右一）。
我出生於浙江寧波，在台灣生活已三十一年。我的祖輩，曾隨著國民黨軍隊來到台灣，在歷史洪流中輾轉落腳。這樣的身世背景，長久以來並非刻意提起，卻始終安靜地存在於生命深處，影響著我對「家」、「土地」與「認同」的理解。直到觀看本土影片《大濛》，那些被時代霧氣遮蔽的情感，忽然一一浮現。
《大濛》所呈現的，並非宏大的政治敘事，而是一種瀰漫在日常生活中的「不確定感」與「失語感」。濛霧，象徵的不只是歷史的模糊，更是一代又一代人在夾縫中生存的心理狀態。片中人物對於身分的遲疑、對過去的沉默、對未來的徬徨，讓我深深感到共鳴。那種「說不清自己是誰，卻又努力活著」的狀態，正是許多移動世代的真實寫照。
成長於台灣，我熟悉這片土地的語言、氣候與人情，也在這裡建立了生活、家庭與社會連結。然而，在某些時刻，仍會被無形地提醒「你來自哪裡」。這種提醒，未必來自他人，更多時候是內在的自我提問：我是外來者？還是早已是這片土地的一部分？《大濛》沒有給出標準答案，卻誠實呈現了這種長期存在的矛盾與拉扯。
我想到祖輩當年離開原鄉的無奈。他們並非為了選擇而來，而是被歷史推著前行。在新的土地上，他們努力生根，卻也選擇對過去保持沉默。那份沉默，既是保護，也是傷痕。到了我們這一代，物質條件改善了，社會更開放了，卻開始承接那些未曾說出口的情緒與記憶。《大濛》讓我理解，原來這些「說不出的感覺」，並非個人的脆弱，而是集體經驗的一部分。
影片最觸動我的，是它對「本土」的詮釋並不排他。本土不是血統的純粹，也不是立場的對立，而是一種長時間生活、付出與情感累積後的認同。三十一年來，我在台灣工作、學習、付出，也在這裡感受悲歡離合。或許，真正重要的不是「從哪裡來」，而是「願不願意在此承擔、在此扎根」。
走出戲院時，我心中的濛霧並未完全散去，但已多了一份溫柔與理解。《大濛》提醒我：歷史或許無法重來，身世或許無法選擇，但我們可以選擇如何面對、如何說出自己的故事。當我們願意直視那片濛霧，承認它的存在，也許就已經走在通往清明的路上。
對我而言，這不只是一部本土電影，更是一面映照生命的鏡子。
其他人也在看
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 趙露思、IU意外征服觀眾追劇魂！陸劇韓劇台劇一次推薦
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前 ・ 62
趙震雄黑歷史被挖火速隱退 《信號2》還播嗎？電視台首度沉重發聲
綜合韓媒報導，tvN指出，《第二個信號》自企劃到製作歷時多年，是為了回應等待10年的觀眾，原定以2026年夏季播出為目標、精心籌備。然而，面對近期情勢變化，電視台坦言能深刻理解觀眾的失望與憂心，內心同樣沉重與惋惜。聲明中強調，該劇凝聚眾多工作人員、演員與相關人士的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
傑克布萊克40度高溫背野豬逃命 《大蟒蛇》荒謬動作戲讓人笑到抽筋
今年耶誕跨年冒險喜劇唯一選擇《大蟒蛇》即將在24日上映。改編自1997年經典恐怖神片《大蟒蛇：神出鬼沒》，導演湯姆葛米根從來就沒有想要正經對待這個IP，希望用一個充滿驚喜又刺激又好笑的角度玩轉這個故事。《大蟒蛇》敘述一群朋友人生被推向懸崖，為了完成兒時夢想，拼命想重拍出一部低成本恐怖電影「大蟒蛇」，結果事情全面失控，緊張與荒謬齊飛。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2
《大蟒蛇》爆笑玩轉經典恐怖神片 傑克布萊克亞馬遜叢林背豬逃命超荒謬
《大蟒蛇》是敘述一群朋友人生被推向懸崖，為了完成兒時夢想，拼命想重拍出一部低成本恐怖電影「大蟒蛇」，結果事情全面失控，緊張與荒謬齊飛。談到電影中最印象深刻的一幕，傑克布萊克笑說絕對就是預告片中引起網路熱烈討論的「背豬逃命」，這場荒謬至極的無厘頭動作戲就是...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
柿子影言》火與燼澈底翻車 老男人碎念3小時
原本該有更浩瀚背景的電影，變成納美人一家的冒險記(圖/二十世紀影業 提供)卡優新聞網 ・ 15 小時前 ・ 4
偽骨科暴紅！《雙軌》虞書欣「獻吻無血緣哥哥」 兄妹戀登頂排行
禁忌戀情題材再掀話題！陸劇《雙軌》以「偽骨科」劇情橫掃8國熱播榜冠軍，虞書欣、何與飾演沒有血緣的兄妹，情不自禁突破界線的吻戲引發熱議。「偽骨科」意指無血緣的兄妹戀，常被編劇用來製造張力和浪漫，2023年《我的人間煙火》、《以家人之名》等作品皆有類似情節，深受劇迷喜愛。網友直呼「好甜」，你追了嗎？TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
肖戰扮醜「嘟嘴三度索吻」慘遭拒網友笑噴：太沒面子 《得閒謹制》票房衝破14億
中國大陸頂流男星肖戰主演的抗戰鉅片《得閒謹制》，自6日正式上映以來勢如破竹，目前票房已橫掃3.3億人民幣（約14.78億元新台幣），成績相當亮眼。肖戰在片中首度挑戰「父親」角色，近日網路上曝光一段他與小演員的逗趣互動，影片閱讀量單日即破億，引發全網瘋傳。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 2
全台開票1800萬！ 《阿凡達：火與燼》灰燼族首領「瓦蘭」超狂身分曝光
《阿凡達：火與燼》17日上映單日便以1800萬票房佳績空降冠軍，成功刷新首部曲《阿凡達》當年的開票紀錄。不少衝首日的影迷紛紛被初次登場的大反派灰燼族首領「瓦蘭」所吸引，認為該角色展現出野蠻霸道卻帶點性感的氣息，被網友公認為本集最有記憶點的角色。而飾演瓦蘭的女星身分揭曉，她是傳奇喜劇大師查理卓別林的孫女奧娜卓別林。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
《艾蜜莉在巴黎》羅馬篇開跑、狂曬經典Baguette！FENDI再推限定款美到必收
在第五季裡，Emily多次背上FENDI經典Baguette，穿梭於羅馬街頭，場景更橫跨 FENDI羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana 與 Palazzo FENDI 旗艦店，時尚與劇情無縫接軌。對粉絲來說，這不只是一個包，而是一段屬於《艾蜜莉在巴黎》的浪漫延伸。而FENDI也隆重加入這場浪漫冒...styletc ・ 1 天前 ・ 1
《週末最強大》胡瓜扮黑貓王大崩壞 王彩樺不忍了丟鞋大罵「聽不下去」
華視攜手緯來電視網推出全新綜藝節目《週末最強大》，由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭與全方位藝人歐漢聲聯手主持，集結多元豐富的節目單元，包括話題古裝劇「現代包青天」、歌舞秀「瓜瓜夜總會」、外景料理實境「胡...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《葬送的芙莉蓮》第二季被爆料只有10話引熱議：「黃金鄉劇場版要來了？」
日本漫畫家山田鐘人所創作的《葬送的芙莉蓮》在 2023 年推出動畫版之後就瞬間席捲全網，吸引了許多粉絲非常期待能繼續看到最新的故事劇情。而就在今年 7 月份確定動畫第二季將在明年一月份到來後，之前也已經確認將在 1 月 16 日正式開播，而根據最新爆料指出，《葬送的芙莉蓮》第二季的長度可能比第一季更短，將只有 10 集劇情，引起網友熱議，劇場版是不是要來了。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 1
安心亞、鍾欣凌澎湖拍攝趣事全揭露！《我們的藍調時光》殺青 劇組宛如大家庭
華語版《我們的藍調時光》，日前順利殺青。劇組耗時4個月，足跡遍及澎湖、台北、嘉義、宜蘭等地。柴智屏回憶拍攝過程，坦言最大難度在於主角與場景眾多，笑稱像「帶著11個小孩上山下海」，極具挑戰。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發起對話
虞書欣大談兄妹戀！瞞著爸爸偷吻清秀男神 甜到嘴角失守
虞書欣大談兄妹戀！瞞著爸爸偷吻清秀男神 甜到嘴角失守EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
趙震雄退圈拋震撼彈！《信號2》播出有望 tvN鬆口：找最佳方案
以夯劇《信號》紅遍台灣的韓國影帝趙震雄，坦承曾是「少年犯」後，黑歷史連環爆，他宣布退出演藝圈後，更嚴重波及已殺青的《信號》的續篇《第二個信號》。製播該劇的tvN今（19日）首度針對該劇的製作進度，正式發聲明！鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
從恐怖夫家死裡逃生！姊妹慘淪「4大上流家族獵物」全面追殺
從恐怖夫家死裡逃生！姊妹慘淪「4大上流家族獵物」全面追殺EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
破百萬人連署「彈劾賴清德」網站怪怪的？ 吳靜怡揭：疑點重重｜#鏡新聞
藍白兩黨立委19日召開聯合記者會，宣布正式提案彈劾賴清德總統；同時，網路上也出現「連署彈劾賴清德」網站，超過至少4百萬人連署；不過，媒體人吳靜怡抓包這個網站，疑點重重，來看這則報導。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
剝死人臉皮當咒物！泰國《人皮面具》取材神秘信仰 驚爆全片用真實咒語
泰國年度恐怖片票房冠軍《人皮面具》（Mulu Nakru）取材自泰國大城王朝流傳至今的神祕信仰「師父的臉」，弟子會將過世師父的臉皮剝下並加工製成祭拜咒物，據傳能保佑演出成功，而這種人體製成的神祕儀式也為本片注入了令人生畏的真實驚悚感。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
全網嗑「偽骨科CP」虞書欣Ｘ何與 愛妹到曖昧！《雙軌》熱度衝8地冠軍
女星虞書欣、男星何與主演的浪漫愛情劇《雙軌》，偽骨科（指無血緣兄妹）太好嗑，在加拿大、印尼、菲律賓、澳洲、新加坡、日本、越南等8地登上愛奇藝國際版熱播榜冠軍。最新第15集，劇情迎來最高潮，虞書欣醉後失控主動吻上何與，「昏頭吻」更讓何與宣告：「不會給妳反悔的機會。」太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《雙軌》何與性張力太強！惹虞書欣「做春夢」 突破偽兄妹界線親親放閃全網暈船
中國話題女星虞書欣新戲《雙軌》開播後，討論度持續攀升。劇情以偽骨科兄妹在異國重逢為核心，描寫兩人在親情與愛意之間逐漸失衡的情感。最新劇情中，虞書欣在醉酒後情不自禁地吻上何與，昏頭吻名場面讓不少劇迷直呼：「跟著一起暈船了。」鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吻戲現場即興！徐玄振上演「麻辣味愛情」：第一次這麼有趣
吻戲現場即興！徐玄振上演「麻辣味愛情」：第一次這麼有趣EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 發起對話