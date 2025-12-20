中華敦信商道交流協會專稿－《大濛》觀後感與生命省思

中華敦信商道交流協會包場觀看電影《大濛》，協會創會理事長方敏燕（前排右一）。

我出生於浙江寧波，在台灣生活已三十一年。我的祖輩，曾隨著國民黨軍隊來到台灣，在歷史洪流中輾轉落腳。這樣的身世背景，長久以來並非刻意提起，卻始終安靜地存在於生命深處，影響著我對「家」、「土地」與「認同」的理解。直到觀看本土影片《大濛》，那些被時代霧氣遮蔽的情感，忽然一一浮現。

《大濛》所呈現的，並非宏大的政治敘事，而是一種瀰漫在日常生活中的「不確定感」與「失語感」。濛霧，象徵的不只是歷史的模糊，更是一代又一代人在夾縫中生存的心理狀態。片中人物對於身分的遲疑、對過去的沉默、對未來的徬徨，讓我深深感到共鳴。那種「說不清自己是誰，卻又努力活著」的狀態，正是許多移動世代的真實寫照。

成長於台灣，我熟悉這片土地的語言、氣候與人情，也在這裡建立了生活、家庭與社會連結。然而，在某些時刻，仍會被無形地提醒「你來自哪裡」。這種提醒，未必來自他人，更多時候是內在的自我提問：我是外來者？還是早已是這片土地的一部分？《大濛》沒有給出標準答案，卻誠實呈現了這種長期存在的矛盾與拉扯。

我想到祖輩當年離開原鄉的無奈。他們並非為了選擇而來，而是被歷史推著前行。在新的土地上，他們努力生根，卻也選擇對過去保持沉默。那份沉默，既是保護，也是傷痕。到了我們這一代，物質條件改善了，社會更開放了，卻開始承接那些未曾說出口的情緒與記憶。《大濛》讓我理解，原來這些「說不出的感覺」，並非個人的脆弱，而是集體經驗的一部分。

影片最觸動我的，是它對「本土」的詮釋並不排他。本土不是血統的純粹，也不是立場的對立，而是一種長時間生活、付出與情感累積後的認同。三十一年來，我在台灣工作、學習、付出，也在這裡感受悲歡離合。或許，真正重要的不是「從哪裡來」，而是「願不願意在此承擔、在此扎根」。

走出戲院時，我心中的濛霧並未完全散去，但已多了一份溫柔與理解。《大濛》提醒我：歷史或許無法重來，身世或許無法選擇，但我們可以選擇如何面對、如何說出自己的故事。當我們願意直視那片濛霧，承認它的存在，也許就已經走在通往清明的路上。

對我而言，這不只是一部本土電影，更是一面映照生命的鏡子。