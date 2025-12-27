中華敦信商道交流協會歲末聯歡 政商雲集

中華敦信商道交流協會歲末聯歡政商雲集凝聚正能量迎向新年。

▲中華敦信商道交流協會歲末聯歡政商雲集凝聚正能量迎向新年。

中華敦信商道交流協會2025年歲末聯歡晚會，26日晚間於新北市中和區宇禾田宴會館舉行，協會會員、顧問夥伴及政商、企業、社團、文創與媒體界貴賓齊聚一堂，在溫馨熱絡的氛圍中回顧一年成果，迎接嶄新的一年。

協會理事長方睿騰致詞表示，感謝所有家人與顧問夥伴長期支持。中華敦信商道交流協會自創會以來，始終秉持「商務交流」與「愛心公益」雙軸並進的理念，取之於社會、用之於社會，致力推動正向能量與善循環。他強調，面對快速變動的環境，唯有以「信任」為根基，結合跨產業、跨世代的資源，才能創造長久穩健的發展。

廣告 廣告

晚會貴賓雲集，特別邀請「台灣房地產教父」曾文龍擔任首席顧問蒞臨指導，與會顧問與嘉賓橫跨政商、科技、工程、文創、社團及媒體領域，包含寧波同鄉會、台海經貿、國際獅子會、軍友社、台灣選美協會、電影文創協會、大中華記者友好交流協會、清溪、金蘭會等多個重要單位代表，展現協會強大的跨界整合與資源共融能量。

方睿騰亦感謝籌備團隊的付出，包括籌備主委沈君、副主委呂季季，以及理監事與秘書處夥伴的通力合作，並感謝創會理事長方敏燕、顧問團及全體會員支持，讓活動圓滿成功。

晚會中方敏燕獻唱《送郎一朵牽牛花》，回應榮獲本屆金馬獎11項大獎入圍、備受矚目的年度影片《大濛》所引發的歷史省思，以歌聲悼念動盪年代中無名的承擔者，並呼籲珍惜和平、守護得來不易的安定生活。

活動節目精彩多元，包括琵琶演奏、2025年第63屆Miss International台灣代表邱邑函服裝展示及2025 Miss Summer World台灣代表高千棃的動感舞蹈演出，現場氣氛熱烈。另邀國家級特勤總教官陳重光講授現代防身安全課程，分享實務經驗。

主辦單位準備伴手禮與抽獎活動，送出多項精美獎品及現金紅包，現場歡笑聲不斷。中華敦信商道交流協會表示，未來持續以誠信為本、以交流為力，深化社會連結與國際視野，攜手會員與各界夥伴，共同迎向更加穩健與共好的新一年。