中華敦信商道協會26日歲末聯歡 包場支持電影《大濛》

▲中華敦信商道交流協會理事長方睿騰在放映前致詞。

中華敦信商道交流協會將於12月26日（星期五）晚間在新北市中和區宇禾田宴會館舉辦「2025年終歲末聯歡晚會」，廣邀會員、眷屬與各界貴賓齊聚一堂，在歲末年終之際交流情誼、凝聚向心。協會表示，年終晚會不僅是年度重要會務活動，也象徵協會在商務交流、文化關懷與公益實踐上的持續深耕。

協會理事長方睿騰指出，中華敦信商道交流協會自創會理事長方敏燕成立以來，始終秉持初衷，堅守「商務交流」與「愛心公益」並進的核心理念，實踐「取之於社會、用之於社會」的正向善循環，並以此作為推動協會宗旨與行動的發展主軸。

此次年終歲末聯歡晚會由常務理事沈君擔任籌備會主委，負責整體規劃與執行。協會表示，將鼓勵會員「有資源出資源、有才藝出才藝」，期盼在輕鬆熱絡的氛圍中，展現協會凝聚力，並體現商業互動、彼此支援與交流的平台精神。

方睿騰說，在迎接年終盛會之前，協會已率先以實際行動展現文化行動力。10日晚間已在台北大巨蛋秀泰影城舉辦會員專場電影包場活動，特別選映榮獲本屆金馬獎11項大獎入圍、備受矚目的年度影片《大濛》，邀請會員攜眷共同欣賞台灣故事、力挺本土電影。方睿騰在放映前致詞時，特別感謝常務理事、同時也是電影協會執行長的蕭培元，以及廣澤擔仔麵老闆林勝章顧問的大力協助，讓活動得以圓滿完成。他指出，協會每一次活動，都希望為會員帶來多元且有溫度的體驗，透過共同觀影，更能感受台灣故事所蘊含的情感力量。

《大濛》由金獎導演陳玉勳執導，並與監製葉如芬、李烈再度合作，以民國40年代為時代背景，刻畫小人物在歷史洪流中的掙扎、韌性與情感抉擇。影片兼具時代厚度與人性溫度，獲得觀眾高度共鳴。方睿騰於觀後分享中表示，《大濛》透過一位少女的遭遇，細膩呈現白色恐怖時期的無奈與人性光影，也引領觀眾重新思考生命中的選擇、牽掛與和解。透過這場電影之夜，會員不僅欣賞了一部動人的作品，更在彼此陪伴中感受到協會團體的凝聚與溫暖。

協會指出，支持文化產業、推動本土創作，是中華敦信商道交流協會長期推動的重要使命之一。未來，協會將持續規劃結合文化、商道與公益的多元活動，深化會員連結，擴大社會影響力，打造兼具專業交流與人文關懷、充滿正向循環的企業交流平台。

據悉，中華敦信商道交流協會致力於推動商務交流、提升企業倫理、倡議公益行動並支持文化發展，以「敦信、重道、互助、共榮」為精神核心，持續凝聚跨產業力量，攜手促進台灣的永續發展與文化價值。