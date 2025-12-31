〈中華文薈〉今生是最後一次

■林黛嫚

翠翠曾經問過阿寬，你離開多久，我才必須開始擔心？然後大約是經過多少時間，我才需要開始尋你？

翠翠是很重視時間的人，數字對她來說最重要的不是金錢，而是時間。她多麼希望時間這部機器是可以倒轉，可以調整寬度和廣度的，想快一點就快一點，想拉長就拉長，當然如今若發明這種事也只存在科幻小說或電腦遊戲裡。

阿寬是個十分有規律的人，平日去傳統巿集停車不困難大約一小時可以來回，假日難停車他便坐公車去，得多半個小時，那如果去大賣場買東西大約一個半小時回到家。有一次阿寬過了兩個半小時才回來，翠翠問你是逛什麼逛得忘了時間嗎？阿寬很生氣，覺得翠翠這追究他行蹤的問話是不信任他。

廣告 廣告

問題是，人家是猜忌丈夫有午妻，管住丈夫的錢包而或掐住他的時間，但翠翠不是不信任，只是沒安全感，一直覺得不曉得會不會有一天，阿寬出去了，就再也沒有回來。

阿寬叫他不用胡思亂想，這種事不會發生，所以也不需要事先預想。是嗎？發生在小說裡、電影裡的情節不會出現在現實人生中嗎？

那天翠翠去看醫生，不管是上午診還是下午診都是兩餐之間，然後到了五點多，翠翠還沒到家，阿寬想，今天病人特別多嗎？到了六點多，阿寬給翠翠打電話，響了半天沒人接。阿寬開始忐忑了，這種事從未發生過。

我知道是怎麼回事但是我沒有辦法告訴阿寬。（待續，完整故事可詳《今生是最後一次》）

林黛嫚簡介

小說家、散文家，曾任《中央日報副刊》主編、《人間福報》藝文總監、東華大學駐校作家、淡江大學中國文學系副教授。曾獲許多文學獎項。創作有散文《本城女子》、《時光迷宮》、《你道別了嗎》、《推浪的人》、《移動的夢想》、《寫作的美學與技藝》、《彼身—被指定的人生課題》等，小說《平安》、《林黛嫚短篇小說選集》、《粉紅色男孩》、《單獨的存在》等長短篇小說集。另編有《中副五十年精選》、《台灣現代文選小說卷》等。甫出版長篇小說《今生是最後一次》。