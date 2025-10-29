〈中華文薈〉在蓄力中彈射出自己的生命 ——關於 簡名袖的畫
■李郁筠
於我而言Ruby的畫作一直給我充滿童趣的感受，像是一幅幅畫給大人的童話故事。每一幅畫都代表一幀幀內心世界的畫面。我在這整個系列裡的每一幅畫裡都看見了Ruby，看見了她對務實和忠於自我界線的掙扎，看見了她透過畫作照見和療癒自己的內心，看見了她面對這個世界時保持初心的，住在她內心深處的小女孩。
這個社會總是給人們設置許多的條條框框，我們出生就在各種禮教規範中如履薄冰。太多社會期待所謂的「應該成為的樣子」像是一顆大石頭壓抑著我們，但我們每個人都是如此的不同，要怎麼用集體的框架去定義個人的成功呢？也因著我們每個人都是如此的不同，所以辛苦的在社會的框架中夾縫求生存，祈願能夠在符合社會期待的同時，也能長出自己的血肉，也能建構出屬於自己內心世界的樂園。
其中我最喜歡的畫作是「走出陰霾」這幅畫，畫中的小紅帽靠著自己把大野狼的肚皮撕開，跟隨月光的指引，在一片黑暗中優雅的撩起裙擺離開大野狼的體內。和坊間的小紅帽故事不同，畫中沒有其他的人幫助小紅帽，在一片黑暗中，小紅帽是靠著自己的能力找到了月光，看見了脫困的道路，並且成功在危難中拯救了自己。
我期許自己能夠像畫中的小紅帽，在黑暗和困難中仍然不害怕，即使害怕也能夠蓄力和沉著，相信這一切的威逼脅迫不是永恆的，相信這一切吃人的封建禮教不是命定的。但願我們都能在黑暗中看見屬於自己的月光，在蓄力中彈射出自己的生命，在沉著中走出自己的道路。
〈中華文薈〉深掘的生活與創作
■簡名袖 根據當下狀態，直覺選色。背景通常在這個過程中會被構築出來，有時溫柔、有時兇…中華日報 ・ 24 分鐘前
