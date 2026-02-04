■路寒袖

英國文壇現代主義文學與女性主義的先軀維吉尼亞．吳爾芙（Virginia Woolf，1882-1941）說：「女人要有自己的房間，和一筆屬於自己的錢。」如果稍加調整：「作家要有自己的書房，和每天一段屬於自己的時間。」應是大部分作家的共同想望吧。

書房是作家的夢工廠、藏寶庫，也是心靈的堡壘。書房是書寫的空間，也可能是會客、泡茶、喝咖啡……，甚至「避難」的祕密基地。平常讀者藉由作品了解作家，但倘能進入作品的後台──書房，一窺箇中奧秘，是多麼令人好奇的事呀，最近剛好有個機緣密集的拜訪了幾位朋友的書房。

廣告 廣告

張良澤教授是研究台灣文學的先行者，曾羈留日本於大學任教二十七年，其間尋遍全日本舊書店蒐集跟台灣相關的各種書籍、資料，後應真理大學之聘，回台擔任首任台灣文學系系主任，並於該校麻豆校區成立「台灣文學資料館」，堪稱研究台灣文學的重鎮。張良澤始終以校為家，即使現在學生已撤出該校區，但他仍鎮日固守著那些珍貴的史料，我造訪後離開時已近黃昏，想像再過一會太陽就西下了，偌大的校區將被黑暗吞噬，就只剩剛滿八十歲的張良澤那間書房會點起燈，一盞不滅的台灣文學之燈。

文壇中提到書房，第一個被想到的非詩人吳晟莫屬，因為他不只是一間書房，而是一棟壯觀的書屋，在彰化溪州傳統三合院前平地而起，座落在台灣原生種樟樹林之間，吳晟書屋早已是文壇風景。

小說家季季做為資深的媒體編輯人，服務過兩大報副刊，多的是作家、媒體界、文化圈的朋友，頂樓加蓋的書房自然成了大家的交誼廳，不僅如此，還是一些年輕文化人的愛情告解室與避難所，糗事趣事一籮筐，簡直比小說還精彩。

據我所知，前明道文藝社社長陳憲仁應是載過最多作家的作家，但他傲視文壇的不止於此，在他的書房裡，完整的「紅樓夢家族」令人瞠目結舌，手抄本、立體書、畫冊、繡像畫、版畫、各式文創……。還有，陳憲仁也是三毛及其家人最信任的朋友，他們長期提供三毛各式的出版品、文物給陳憲仁典藏，連他現在使用的書桌都是三毛用過，生前送給他的。

台灣的編輯界都稱小說家陳雨航為「航叔」，如果連這都不知道的編輯，表示入行尚淺。半輩子都在編書的陳雨航，雖說編的大都是文學書，但很少人知道他編了十年的軍事書，即使大部分的書都已送去專業書庫典藏了，軍事書籍仍佈防在他書房的邊界。其實半生編輯人，辦公室就是書房，一直到他五十五歲退出江湖，解甲歸田之後才有自己的田。

醫生詩人江自得多達一萬五千冊的藏書令人欣羡，且由於他是胸腔內科的權威，因此書房裡藏有其他作家想像不到的四千多張胸部X光片，不過專業設計過的書房，果真不同凡響，像極一家質優的書店。前台灣文學館館長廖振富專治台灣傳統文學，更是霧峰林家的專家，他的書房演變史宛如人生微電影，新婚度蜜月時，書房竟被母親充當臨時雞舍，書香、雞屎混摻一室，令人哭笑不得。

而悠遊於網路世界的專業作家果子離家居人文薈萃的台北廈門街，寸土寸金，並無自己專用的書房，因為如此，反而整個房子都是他的書房，書從客廳堆到走道、臥室，無所不在，所幸他只要一部電腦即可寫作，床邊擠出一張電腦桌就怡然自得了。

盡覽眾家書房，裡邊所藏，其實不只是書，而是尚有數不完的回憶，以及不意間就會迸跳而出的驚喜。

我閣咧等你

■路寒袖

公視台語台有一个節目叫《文學跳曼波》，其中一集是報導我的，我共製作單位建議，若有講到我的音樂作品，就一定愛訪問詹宏達老師，因為彼部分若無詹宏達，可能就無路寒袖。

二○二三年十二月二十九日，我佮製作單位透早就到新竹民享街詹宏達的厝矣。幾若冬無見面矣，厝內的布置有小可仔改變，一樓的廚房改做新型的中島式的；本來囥佇樓尾頂工作室的鋼琴搬落來一樓矣。彼工，阮講真濟話，嘛攏誠歡喜，詹宏達甚至主動去彈琴，閣一直cue我唱歌，我只好綴伊的鋼琴唱〈春天的花蕊〉佮〈往事如影〉。佇阮做伙做的所有歌曲內，〈春天的花蕊〉應該是上蓋流行的，而〈往事如影〉是阮兩个攏誠佮意的一條歌。詹宏達彈琴、我唱歌，這是阮做伙寫歌三十二年來的第一擺，嘛是最後一擺。

彼工，詹宏達閣講，伊干焦對我寫的詞有興趣，只要我若肯閣寫詞（伊毋知影我寫詩一直攏無停過），伊就肯閣作曲……。明明就有講有笑，是按怎無到一冬，隔轉年二○二四年十月十五日就傳來伊過身去矣，這是上天咧創治嗎！到這馬，我猶是無法度接受……。

一九七五年九月，我升上高三，學校臺中一中依照慣例重新編班，講是重新編班，其實主要是針對各班一寡對自然組欲轉去社會組的學生，像我就是，我本來佮大部分的同學仝款，是欲考自然組的甲組，尾仔迷到文學，所以轉來欲考文史哲乙組的社會組。

新的班級是三年四班，學生因為是自各班轉來的，所以大部分並無熟似，彼个時陣，我已經接觸文學半年啊，有讀一寡臺灣佮外國的文學，算是比別的同學讀較濟課外的冊，難免有一點仔驕傲，毋過無偌久，我就發現有一个比我閣較苛頭，伊就是詹宏達。

經過一、兩禮拜的觀察了後，我決定揣伊共探一下深淺咧。開講幾遍了，我才知影伊本來是拍算欲考醫學院，毋過伊的興趣是音樂，所以位丙組轉來社會組。高三誠緊就過去啊，雖然阮講無幾改話，毋過互相攏留下袂䆀的印象。

高中畢業了，我從來毋捌想到會閣佮詹宏達見面，彼陣仔我感覺阮欲行的人生之路是無仝款的，可能是上天的安排吧，十六年後阮竟然佇臺北重逢，而且是因為流行音樂。

一九九二年我寫的第一首臺語詩〈春雨〉予陳明章提去譜曲，成做潘麗麗第一塊專輯的title song，不而過，編曲的竟然是我高三彼个仝班同學詹宏達！

從此阮兩个變做音樂創作面頂上蓋好、上蓋密切、上蓋濟的伨頭，依照我的統計，阮做伙寫過五十五首歌，類型多元，對流行歌開始，然後是世界首創的選舉歌，其他猶有：社會運動、風土地誌、古蹟民俗、人物紀念、廣告歌、校歌……，佔我百偌首的音樂作品強欲一半。

這本詩集拄才整理好的時陣攏總有六輯，讀幾遍了，發覺第六輯的囡仔詩調性佮其他的作品無啥合，所以尾仔決定刪掉，成做這馬的這五輯。

這改，總算會當共我和詹宏達一開始所寫的、上重要的兩張流行音樂專輯抾鬥陣矣，彼是潘麗麗的第二佮第三塊專輯《畫眉》、《往事如影．冬至圓》，進前因為冊出版時間的關係，這兩塊專輯的詞作分散佇不仝款的詩集，這擺，佇這本詩集內底會當團圓囉。

當然，其他猶有幾外首寫地域文史、民俗宗教，尤其是我曾經推動的「玉山學」運動，我帶隊去玉山十偌遍，不而過有機會登頂的干焦（只有）九遍，其他的，毋是拄著落雨，就是落雪，所以袂使冒險咧，到今，「第十遍上玉山頂」猶原是我這世人的夢想。

落尾，Honda（宏達）你猶會記得袂？彼工去恁兜，你講只要我肯寫詩，你就欲譜曲，轉來了，我隨就寄彼首〈臺灣〉予你，幾工了後，你敲電話來佮我討論歌詞，咱決定了，你講：「那按呢，我欲出手啊。」所以，我一直認定歌你一定做好矣，我有共你講過，這條可能是阮兩个上蓋重要的一首作品。

Honda，我閣咧等，等你傳予我。

路寒袖簡介

本名王志誠，臺中大甲人。長期從事報紙、雜誌、書籍等相關編輯，於大學兼任教授多年，曾任國家文化總會副秘書長、高雄市文化局長、臺中市文化局長等。

著有詩集《春天的花蕊》（台語）、《那些塵埃落下的地方》、《有夢最美》（台語）、《風，帶走了他的行李》、《在門口罰站的天使》等，散文集《每一個字都在呼吸》等、繪本書、報導文學與攝影詩文集《陪我，走過波麗路》、《走在，臺灣的路上》等共二十餘部。

歌詞作品有《戲夢人生》電影音樂、潘麗麗《畫眉》及《往事如影》、鳳飛飛《驛站》及《思念的歌》、蔡琴《點亮霓虹燈》、蔡秋鳳《生活影印機》等各類歌曲逾百首；作品廣泛參與西洋歌劇、台語歌劇及各類歌舞劇的演出，其膾炙人口的選舉歌曲更是全世界首創。2025年新編《向玉山：路寒袖台語詩集》，蒐錄1990年代至2020年代經典台語詩歌創作。

曾連獲兩屆流行音樂金曲獎最佳作詞人獎、金鼎獎最佳作詞獎、賴和文學獎、年度詩獎、臺中市文學貢獻獎、傳統藝術金曲獎作詞類最佳創作獎等，乃截至目前為止，唯一一位既獲流行音樂金曲獎又得到傳統藝術金曲獎的創作人。最新作品為《向玉山：路寒袖台語詩集》。