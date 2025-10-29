〈中華文薈〉深掘的生活與創作

■簡名袖

根據當下狀態，直覺選色。背景通常在這個過程中會被構築出來，有時溫柔、有時兇猛；有時爆裂、有時凝重，但終將會包裹在平靜之下，洗刷曬烘托出一抹：「連我也想不到的風景！」這便是心靈風景。於我而言是相對赤裸的。常聽人家說：「人如其畫」。心情某種程度是曝光出來的，一絲一毫似乎都隨筆被紀錄下來，紀錄者還是自己本人。相對的，對自己誠實、以及追求純粹，便海涵了對於生活的照料……等，一邊地，我也是透過這種方式認識以及探索自我的。即便同個年份，不同月份不同天，每分每秒我也因此而成長著。透過畫畫這件事，整合了過去、現在、未來的自己，這是很有趣的過程，甚至更精準地說，「這很療癒！」

廣告 廣告

我從小就喜歡「筆」，第一個印象，是坐在椅子上癲倒下頭，在家裡某片牆角偷畫一筆。因為怕被罵，所以那是鉛筆，心想「如果被罵了還可以擦！」殊不知一個太僥倖，家裡櫃子、莫名其妙的箱子上，管他原子筆還鉛筆，都是我的小塗鴉（星星愛心小公主），以及生氣別人還寫錯字的「來蛋」（笨）不會寫。在這頭腦簡單四肢發達的童年階段裡，我每天都拿家裡的畫冊、報紙、月曆畫畫。今天要畫異域公主，明天要畫美人魚公主，後天是要冬季或夏日約會穿搭錦集。畫畫就是很自然而然的事情。有時候我爸要打底還會拿打底顏料叫我過去畫麥當勞（Ｍ）。學生時期開始展開，超級排斥學校的我，當然是逃不過。因為沒上過幼稚園就直接讀一年級，所以連名字都不會寫。還好班導是美術老師，她叫我把寫名字當做在畫畫。我把「名」畫成了一隻鴨子！好像就不那麼討厭上學了。少女心永留存，最影響我的就是延續至國中時期的「交換日記」！寫字和畫畫成了我交朋友的優勢，「妳喜歡他嗎！好，我畫你們在親親！」。直到正式為了升學而拚命去補習、畫室學畫。理想第一志願是都考上了，但我卻變得一點都不喜歡畫畫了。於是我大學闖進了北藝最令人大開眼界的「新媒體藝術學系」。思想上的碰撞、藝術學校的人際交流。什麼是生活？什麼是長大？藝術又是什麼？什麼是新？直到畢業以後，我連自己「想要的是什麼？」都還沒有主見。在大環境的競爭底下，我常常偏激地覺得「讓別人優秀就好了呀！大家都要爭，那如果我不爭呢？」

少不了的出社會後的迷惘。認識不同領域的人，從高層看到底層。在有一次低潮嚴重時，我必須每天告訴自己：「先做到好好吃飯、好好睡覺」就好。而，魔鬼藏在細節裡。有一天寫日記時，我發現我每天其實都不間斷的有在寫日記，這是延續交換日記下來的習慣。因為覺得自己是最瞭解自己的好朋友，所以每天都會寫一點，自己的結自己解。學生時期想睡覺就偷偷畫老師不會檢查的課本。即便是最迷惘的大學時期，我也依然會在英檢課本，或學校講堂發的DM上畫畫。而既然都離開職場，要認真做好這回事了，我就把我偷偷畫了一輩子的小屁塗鴉畫在畫布上，當作平衡背景狂野揮灑出的暴戾之氣！

這麼一嘗試，果然達到很好的平衡。而我的心，也被療癒了。媽媽總說：「就是要畫出妳自己覺得很喜歡，喜歡到捨不得賣掉，才叫完整一幅畫。」我的爸爸和媽媽總是我的海景第一排頭號粉絲。他們說好看，就會讓我很放心，因為我很相信他們的眼光。不過，他人意見總歸是個「建議」，我覺得保有自己意識是非常重要的，而我的畫必須完全注入我的靈魂！所以，這都是自我打架後的結晶。隨著作品曝光亮相，我也提升了非常多的自信。畫畫就像我最好的朋友一樣，而我也永遠都離不開它！就是這麼的熱愛！如果觀者能在我的畫作中感到有所共鳴之處，那我便不負此生了！所有的酸甜苦辣，都用可愛來療癒，而太陽依舊升起，日子依然繼續。能在這領域發光發熱，我感到無比幸福。相信好的能量可以感染人心，這是我的人生志向。

時代是流動的，有明確的個人風格能在茫茫人海中，為大家所見、被認識。而成功的路會被沿用。現下潮流趨勢、大眾買單的口味，都會被經拆解化成一個相較安全的模式，透過包裝切入，再經調味裝飾，一定是熱賣又好吃的。在時代的洪流之下，似乎也跌跌撞撞又懞懞懂懂地拓寬出自己的路了，同時也卸下了許多的包袱。我還在找自己，作品也等於還在長成它自己。而一個人等夠找到自己會是什麼時候？我倒覺得每個階段反而都像是才要重新再剛開始而已。

這一批畫作是花園系列，很繽紛討喜，很多蝴蝶小花動植物，還有看著花園而富有童心的小人物。點綴的小角色讓渲染的氛圍更具象，而想傳遞的，又是抽象的情感。試圖用更具體的形式轉化抽象的概念，是功課，也是自我的矛盾所在。淬煉成更精準的脈絡，深掘出核心價值。在我明白了去濃縮自己過去的種種嘗試後，便能刮出這一系列的號。所以當我的思想有所躍進，那這一批畫作的任務就達成了，也完整了它們存在的意義。

我看著這個過程要告訴我的事情，一邊地心裡冒出陣欣喜，欣喜自己又開闢出一片新風景。透過創作過程，我看到了自己還有潛力，也這麼地認同自己著，這個過程告訴完我，長出了體悟，就再原地放下，反覆的拿起放下、拿起放下、明白，拿起放下拿起放……，這是生活，也是創作呀。

深掘並非是垂直的，而是水平拓寬的，更像是立體的擴張。一體又有多面性，我有我討厭自己的樣子，等於我也有畫出不喜歡的樣子的畫的時候。如過有期望下一張你就可以滿意，就像期待明天可以更好，而現實是這些都是你自身，都ㄧ樣的好也一樣的不好。無論是配合還是迎合，倘若是清楚且知道的，又何嘗不是在描繪人生圖畫裡，最細緻的那抹陰影。

時代是變動的，我不認為一個風格跟一個安全的形式可以確保我個人的「成功」，而我也羨慕著可以從初心就從一而衷延續著脈絡，有強烈個人特色的創作者。耐性，相較來說，自嘆是自己短處。韌性，倒成了我能發揮的功力。功，又要練。除了無限延伸的拿捏、力度，還要練習讓自己疲乏，橡皮筋不能總是拉撐著，太用力會斷！因為存在就是變動的，平衡就會是一輩子的功課，而畫畫是工具，我的作品就代表著我努力過的痕跡。如果它們存在的意義是為了討好誰，那我就會是一個討好人的人，人人要如何，我便如何。曾經的我是如此理解變動的，直到主體焦點放回我自己身上，同樣的變動，但皆來自自我。

在這主觀的市場，你有你自己的觀點，才能聚攏同樣觀點的人來到身旁。哪怕你太與眾不同撞破頭都不被看見，至少你有你認同你自己，你的存在本身，就已經是世間需要的了。

如果是在孤單中為理想奮鬥的，我想說，希望你至少永遠不要放棄你自己。

我也在這迷惘的未知裡感受著。剛往下跳，畫畫的世界，簡直是無遠弗屆。

簡名袖簡介

CHIEN Ming-Hsiu (1997)

臺灣台北，畢業於國立臺北藝術大學。

台灣國展獲獎(2016)

良日激動所個人畫展

2025台南藝術博覽會

2025台中藝術博覽會

宏藝術代理畫家，作品廣受藏家收藏。