〈中華文薈〉聆聽繆思的歌聲——女力詩歌音樂分享會精華錄
https://d1j71ui15yt4f9.cloudfront.net/wp-content/uploads/2026/01/15023434/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%96%87%E8%96%88.mp3
總策畫／洪淑苓
由臺大洪淑苓教授策畫的「女力詩歌音樂分享會」，自2022年啟動，已持續四個年頭。活動形式年年翻新，2025年敲定「繆思繆思」為主題，以南北串聯的方式，在聯合大學、屏東大學與臺灣大學分別舉行。女力詩歌系列由榮後文化基金會贊助，基金會創辦人莊柏林為知名詩人、律師，母語詩尤其精采。現任董事長莊志堯秉承此精神，以詩歌推動和諧氛圍，希望為社會帶來濃濃的人文氣息。
桐花與山嶺的迴響∕聯合大學場記∕涂書瑋
位於苗栗山城的聯合大學，於2025年10月14日舉辦「桐花與山嶺的迴響——女力詩歌朗讀分享會」。本場次由台灣文學與傳播學系涂書瑋教授策劃與主持，邀請張芳慈、姚時晴與林思彤蒞臨，分享詩歌與創作經驗。涂書瑋介紹這場活動的核心價值，在於透過女性詩人視角，探索愛情、親情、母語情懷、鄉土記憶、個人成長與自我和解等議題。受邀的三位詩人自選的作品多樣而豐富，讓在場者感到收穫滿滿。
張芳慈是當代臺灣詩壇的重要女性詩人代表之一，其作品風格常以宏觀的歷史視野與微觀的個人生命經驗交織，擅長結合土地、族群（特別是客家文化）與性別意識，展現出堅韌而深刻的女性書寫力量。活動過程中，張芳慈分享了其〈我知道你來過〉、〈無聲鋪陳〉等詩，這些詩作探討女性在家庭或社會變遷中的角色，或是以女性視角回望臺灣歷史，展現超越個人情感層面、更具公共性與集體性的女性情感力量。張芳慈並以客語朗誦了〈讓路〉、〈阿伯婆〉等詩，更重要的是，透過母語（客語），張芳慈將個人生命與大時代背景巧妙地在母語聲調的抑揚餘波中融合，使詩歌不僅是情感抒發，更是對時代的記錄與反思，這種將自我從歷史洪流中定位的能力，是其「女力詩歌」的重要體現。
姚時晴以細膩敏銳的筆觸見長，她的詩作往往出入於內在的情感世界與日常生活的「描繪性」思維之中，作品風格清新而能創造歧義，擅長各類字詞的跳躍、重組與連結，捕捉生命中微妙的光影變化與瞬間的感悟，營造出既抒情又充滿思辨空間的氛圍。本次分享會，姚時晴分享了其〈詩．餘〉系列詩的〈豹皮〉、〈詩意（黑蕾絲）〉、〈節氣（自轉）〉與〈亞熱帶的雪〉等詩，〈詩．餘〉系列溫情地呈現詩的字詞聲響、顏色與底蘊，展示了詩如何在聲音林思彤作品的語言風格是溫柔中略帶銳利，擅長以日常物件或場景作為隱喻，挖掘人際關係中的複雜情感，尤其是在親密關係中的拉扯與和解，以及伴隨而之的種種亟待釐清的情感與思緒。林思彤分享其代表作品〈環氧樹脂的戀愛提示〉、〈如今我成為了妳的媽媽〉、〈歧路重來〉等詩作，具體展現了她對女性力量的細膩描摹。林思彤為我們呈現了詩如何成為成長歷程的證言，讓「詩聲字」在人際關係的愛與和解中舞動。
聲與詩之間/屏東大學場記∕劉建志
屏東的十月午後，風微而靜，陽光仍熱情，灑落在五育樓的教室。2025年10月15日，詩與音樂悄然來訪，國立屏東大學中國語文學系舉辦的「繆思‧繆思──2025女力詩歌朗讀分享會」，邀請兩位詩人：董恕明與曼殊沙華，以聲音、影像與詩的交融，帶領學生走入詩的呼吸與脈搏中。
這場活動以「女力」為名，是女詩人書寫中對「自我」與「靈性」的凝視。主持人劉建志以「詩與音樂的通感」為引，讓聽者重新思考詩不只是閱讀的文字，而是能「被聽見」與「被感受」的生命體。
詩人曼殊沙華率先登場。她帶來主題為「行走在詩與禪之間」的吟誦演出。當頌缽的低鳴與手碟的清音在空氣中回蕩，詩的節奏與呼吸合而為一。那是一場近乎冥想的修行，聲音成為心靈的共振。她誦讀〈侘寂〉時，輕聲道：「安靜，也是一種聲音。」字字如水滴落，在寂靜中迴盪出日常的光影與孤獨的內省。詩人亦播放自己創作的影像詩與微電影，讓詩在光影畫面之間重生。她的作品裡，女性能在愛戀、修行與失落中不斷自我滋養，如一朵靜默綻放的曼陀羅花。
董恕明詩人登台時，氣氛轉為一種生動的凝思。她不斷以直擊心靈的叩問，要同學思索詩與土地、詩與自我的連結，使詩與人的距離解消，帶大家穿梭於詩與靈感之間。董恕明的詩，是土地與記憶的延伸。她朗讀〈出神〉與〈嗨！〉，語調沉靜卻內蘊強烈的生命律動。更動人的是，詩人即席創作了一首詩，抄錄於白板贈予學生，看著她手冊中的詩句手稿，充滿原真性的靈光，不禁對「生活無處不是詩」有了更深刻的體悟，那是詩人凝視生命的溫柔與堅定。
學生們的回饋文字，如回聲般延續這場午後的感動。有學生說：「原本以為詩是紙上的藝術，聽了詩人的聲音，才發現詩可以呼吸。」也有人提到：「曼殊沙華老師的吟誦像一場可以被聽見的修行，而董恕明老師讓我知道生活本身就是詩。」這樣的經驗，使詩不再高懸於書頁，而成為可親、可感的日常片刻。
許多學生首次親臨詩人現場，感受到詩、音樂與影像融合後的多重感官震盪。當詩化為聲音、影像與姿態，它不僅存在於書本的頁面，也成為一種生活的練習。讓人理解詩不只是修辭的藝術，更是一種感受世界的方式。
那些被朗誦出的詩句、被擊響的缽聲、被凝視的片刻，化作微光在空氣中漂浮。微光不語，卻在每個人心中留下共鳴的波紋。一如董恕明在課堂創作的詩句：「埋進深幽的長夜/鏟出星空」，那一刻，詩也在每個人心底，亮成一枚靜默的星。
聆聽繆思的歌聲∕臺灣大學場記∕林婷儀
2025年12月9日，「繆思．繆思──2025 女力詩歌朗讀分享會」在臺灣大學舉行。本場次由中文系洪淑苓教授策畫與主持，邀請三位詩人：顏艾琳、劉曉頤與郭哲佑蒞臨，分享個人作品。時值學期末，校園即將進入期末考和報告的緊張時刻，但詩人真誠而熱情的語言卻紓解了聽眾焦慮的心情。主持人特別說明，本場次雖以「女力」為題，卻不侷限於單一性別的發聲，希望透過女性詩人的強韌與男性詩人的溫柔，交織出一場關於生命哲學、家庭關係與自我探索的深度對話。
顏艾琳作為當代臺灣詩壇極具影響力的女性詩人，其創作歷程本身即是一部女性自我覺醒的歷史。過去她以前衛、大膽的情欲書寫為人熟知，而本次分享會中，她透過〈孩子磁場〉、〈雲之外，雨之內的冬天〉以及〈聽海子的媽媽朗誦〉三首詩作，展現了經歷歲月淘洗後更為深沉且具包容性的力量，不僅探討女性從個體轉變為母親的身分變化，也將目光投向都會生存環境的殘酷，傳遞對社會議題的悲憫情懷。
劉曉頤的詩作經常作帶有超現實主義色彩，擅長運用跳躍且華麗的意象堆疊。本次分享會，劉曉頤分享〈縱使你學會千種語言〉、〈妳情暖的手〉等詩，她展現了近年創作心境的重大轉折──從構築自我的幻境，轉向對生活層面的深情凝視，她以「情人般的真摯」形容這種轉變，強調詩不再是遠離塵世的獨白，而是自我與生活的親密相處。
郭哲佑從紅樓詩社出身，畢業於臺大中文系、臺大中文所。研究領域兼及古典與現代文學的他，格外注重詩作裡文字的運用。郭哲佑透過其詩作〈小孩〉、〈垂憐經〉、〈陽明〉、〈明信〉等，分享他在勾勒詩篇時如何從各種角度切入。郭哲佑更是在分享會中鼓勵年輕學子們多多寫詩，他認為文字是思想的必經過程，當我們能謙卑面對文字的形狀，便能透過文字打開自我的視野，看見更寬廣的世界。
最後由洪淑苓分享詩作〈在時間的邊境〉，本詩描述到吳哥窟旅遊的印象，廢寺佛像帶給詩人穿越時空，眾生平等的感悟。
透過與會詩人的接力分享，讓在場的聽眾了解，寫詩不僅是一場文學技巧的展示，詩歌也始終是我們理解自我、介入世界最溫柔也最堅韌的力量。
