〈中華文薈〉讀詩寫易經中的第六卦——關於詩人黃漢龍

■ 向明

訟卦——天水訟（第六卦）

魚們總是嘟著嘴

追著泡泡打轉

泡泡則不斷向上

不斷向上

向上

魚的眼睛成了泡泡

不停地轉

竟鑽進泡泡裡面

看到外面更多泡泡

這時，我懷疑自己

是魚還是泡泡

是泡泡

是魚

是魚

是泡泡

我和自己爭吵不停

泡泡依然是泡泡

我不知是不是魚？

向明讀後：

撇開〈訟卦〉這個詩題，而純就詩的本體來欣賞，我們會發現這是一場臨池觀魚戲水，魚追逐水泡的一個生動的場景。由於移情作用，人彷彿自己也迷失在這魚水交歡之中，不知自己到底是魚還是泡泡？這種迷惘在現在這種以速度和奇幻見長的社會，人稍一涉足或誤入囹圄，是會搞得昏頭轉向的。然而對《易經》第六卦〈訟卦〉之解卦言說，遠比此詩來得理性嚴肅。從「訟」一字的本義言，訟者爭也。從「訟」的卦象言，上面是三橫的乾卦，下面是上下兩短橫中間一長橫的坎卦，乾剛坎險，上剛以制其下，下險以伺其上，皆訟之道也。訟卦又名為〈天水訟〉，而「天與水違行」，天上水下，其行相違，必興訟。所以程頤說：「訟者，與人爭辯其是非也。」因之〈訟卦〉的本意是在說出興訟的原由，教人避免「剛」「險」之鬥，「天」「水」之爭，也就是教人避免打官司。這也是一些占卜、算命、看風水者必以易理來推算的原因，因為這其中有太多的經驗法則可套用。

黃漢龍欲將玄妙的「易經」轉化為白話可能比寫成古詩更難。《易經》是說明宇宙現象「變」的道理。因重在「變」，卦爻之間，時變則位變，形成一種時空一體的宇宙觀。《易經》六十四卦，卦卦都有來頭，每個組合中都有人情物理事態象徵意義，內容蘊藏豐富得不可想像。因之欲白話新詩來建構一個全新的「卦」來，首先就必須有全新的宇宙現象「變」的知識，使得解出來的「卦」能切合現時的演進，而不是舊爻辭的複述，但仍不脫前人解卦的原旨。

黃漢龍的《詩寫易經》是用現代的解構方法，從卦象中釋出合乎現代的新意，且語言通俗易解，容易悟出一些切身的道理來，顯然較具創意。舊體對《易經》的詮釋，多半係從卦象去推演而出一些宇宙循環不息的道理，卦的本義有些還得從《說文解字》或《康熙字典》等工具書，去找出字的源頭：另外則是前輩先師孔子，學人朱熹、程頤、段玉裁等傳下來的著作或箋注中去豐富對《易經》的解釋，其中尤以孔子撰成的《易傳》共十篇，對易理之闡釋最完備，學易之人不可不讀。但均係釋義性、推理性的語言，沒有像現代詩這樣具感性的文字。黃著《詩寫易經》為我們讀「易」開了一道方便之門。

按：《詩寫易經》於二○○九年五月由爾雅出版社出版。