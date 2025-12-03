〈中華文薈〉雲之蒼茫，林之蓊鬱

■方群

詩是個人情感意志的抒發，也是面對時空變異的觀察體現，不同的創作者從不同的角度及場域出發，迎向紛至沓來的景物事件以文字詮釋發揮，雖有可遇不可求的慨嘆，也有可求不可得的無奈，但這是詩人無法逃避的課題，也是必須終生努力追求的突破與超越。

個人從事新詩創作已逾四十載，而自十年前大病初癒後，即致力於臺灣縣市地誌詩的創作，對於南來北往經常路過及造訪的雲林，也早在序列規劃的名單中，如今草率初就，總為一編，也算是在人間繼續行走踏查的里程紀錄。

廣告 廣告

《雲林詩行》是寫作以來出版的第十八本新詩創作，也是繼馬祖（連江）、花蓮、金門、澎湖、宜蘭、桃園、基隆與苗栗之後的第九本，以及第一本跨越濁水溪的縣市地誌詩。書中除了展現對形式設計與寫作技巧的堅持之外，也結合雲林的自然景觀與風土人文，作為內容主軸。全書共分六卷：「卷一：風頭水尾」為描繪麥寮、崙背、褒忠、東勢與臺西等五鄉的九首創作；「卷二：香火傳說」是書寫北港、元長、四湖、口湖與水林等一鎮四鄉的十二首創作；「卷三：古往今來」乃刻劃虎尾、土庫、西螺、二崙與大埤等三鎮二鄉的十首創作；「卷四：山林縱貫」收錄斗六、斗南、林內、刺桐與古坑等一市一鎮三鄉的十二首創作；「卷五：美食饗宴」則聚焦在十六種雲林地方美食的品嘗體驗；「卷六：人間津渡」為十六個交通重鎮的造訪、感念及抒懷。全書合計七十五首創作，在在都是與雲林習習相關的觀察體會與讚嘆歌詠。

在地人對在地的熟悉摯愛自是毋庸置疑，然而作為旅人的另類觀察和書寫，也許更能提供跳脫制式思維而表現出創新的思考和體驗。一本詩集能夠付梓，除了詩人的播種耕耘，也仰賴客觀條件的支持及配合，對於《雲林詩行》的完成，除了要感謝大自然的豐厚賜予之外，更要感謝諸多雲林師友的支持及鼓勵，方能在重重阻障中，達成這項艱鉅的任務。

當嶄新的生命翩然降臨，一切的旅程彷彿又回到最初，創作的歷程也許沒有真正的終點，那未來的目標究竟該瞭望何方呢？一步一腳印的痕跡依然前行，有時仰看朝陽灼灼閃耀，有時靜聽溪水霍霍東流，而那些來自土地與人文的親切召喚，都將會是滔滔不絕的纏綿歌謠。

方群簡歷

方群，本名林于弘，臺北市人，1966年生，臺北市立師範專科學校社會組畢業，輔仁大學中文研究所碩士，臺灣師範大學國文研究所博士。曾任國小、中學及大專等各級教師近四十年，並兼任《國語日報》特約編輯，《臺灣詩學學刊》主編，康軒版國語教科書主任委員等，現為臺北教育大學語文與創作學系教授。學術專長為語文教學及現當代文學，創作則以新詩為主，並兼涉散文及傳統詩。

創作曾獲：中華文學獎、耕莘文學獎、優秀青年詩人獎、中部文學獎、藍星詩社屈原詩獎、教育部文藝創作獎、國軍文藝金像獎、創世紀四十周年詩創作獎、吳濁流文學獎、乾坤詩獎、聯合報文學獎、臺灣省文學獎、中央日報文學獎、時報文學獎、及第57屆中國文藝獎章等重要獎項，並入選各種選集及教科書。

著有詩集《進化原理》、《文明併發症》、《航行，在詩的海域》、《縱橫福爾摩沙》、《經與緯的夢想》、《微言》、《邊境巡航——馬祖印象座標》、《方群截句》、《在花蓮：山與海的激盪》、《浯洲詩行：鋼鐵與柔情的交纏》、《沒有任何題目需要隱藏》、《翻過海的眺望還是海：菊島詩行》、《凝望：蘭陽詩行》、《桃園詩行》、《基隆詩行：山海繫留》、《苗栗詩行》、《食之有味》及《雲林詩行》等十八種。論述《臺灣新詩分類學》、《九年一貫國語教科書的檢證與省思》、《初唐前期詩歌研究》、《光與影的對話：語文教學新論》、《我的第一堂作文課》、《群星熠熠——臺灣當代詩人析論》。另編有《應酬文書》、《大專國文選》、《現代新詩讀本》、《臺灣一九六０世代詩人論文集》、《金門詩選》、《閱讀與寫作》及《與歷史競走──臺灣詩學季刊社25週年資料彙編》等。