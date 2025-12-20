〈 中華旅行社 〉九州賞春櫻 踩踏舞鶴城

記者林怡孜∕台南報導

春天是九州最迷人的季節之一，中華旅行社推出「九州賞櫻五日」，行程於一一五年四月五日自高雄直飛福岡，串聯北九州懷古港町、神宮參拜、別府溫泉與湯布院小鎮，再一路走訪熊本名城、水前寺名園、柳川運河遊船與太宰府天滿宮，適合想一次體驗九州多面魅力的旅人。諮詢行程請加入中華國外旅遊， LINE：0910176152。

首日抵達福岡後入住市區飯店，福岡作為九州門戶，無論是豚骨拉麵或街區散策，都能讓人迅速進入旅行步調。第二天前往充滿異國建築的門司港，老街咖啡館與海風吹拂的散步道最能呈現港町懷舊風情，並遠眺橫跨關門海峽的關門海峽大橋。接著造訪被譽為日本代表性八幡神社總本宮之一的宇佐神宮。午後安排九州自然動物園團體大巴入園，近距離觀察獅子、長頸鹿等野生動物，夜晚入住別府(或大分)溫泉飯店，享用百匯或會席料理。

第三天亮點是別府纜車與湯布院。湯布院以「最想去的溫泉小鎮」之姿深受旅人喜愛，街上藝文小店、甜點香氣與景色交織成悠閒氛圍。

第四天走入熊本的庭園與名城風景。水前寺成趣園展現典型日式美學；熊本城登上天守閣遠眺城市景觀，春季櫻花與城郭相映更顯壯麗。最終日走訪福岡城跡感受「舞鶴城」的歷史脈絡。