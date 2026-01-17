〈 中華旅行社 〉北越下龍灣 徜徉山水靈氣

記者林怡孜∕台南報導

為了讓旅客在五天內一次感受北越的山水靈氣與都會風情。中華旅行社四月十六日～廿日推出北越五日山海行程，由高雄直飛河內，串聯下龍灣世界級海景、Sun Group娛樂設施、國寶水上木偶戲與頂級遊輪住宿，並安排河內古城巡禮、文廟與三十六古街電瓶車體驗，以及長安生態保護區小舟探幽。諮詢行程請加入中華國外旅遊，LINE：0910176152。

行程首日抵達河內後，搭乘巴士直奔下龍灣。下龍灣素有「海上桂林」美譽，散布近兩千座石灰岩島嶼，於一九九四年列入世界自然遺產，是越南最具代表性的海景地標。抵達後特別安排Sun Group皇后雙層纜車與太陽摩天輪，旅客可從高空三百六十度俯瞰港灣與群島，將喀斯特地形與海面光影盡收眼底；夜晚欣賞越南國寶級水上木偶戲，木偶在水面上活靈活現演繹田園生活與民間傳說，搭配傳統樂器伴奏，趣味十足。當晚入住下龍灣五星飯店，為海灣之旅養足精神。

第二天重頭戲登場，旅客登上頂級【INDOCHINE CRUISE印度支那號】展開兩天一夜蘭夏灣遊船假期。上船後享用迎賓飲料、辦理入住，船隻緩緩駛入翡翠般海域，沿途小島如石林般聳立海上，景致宛如畫卷。下午安排探訪蝙蝠洞（明暗洞），搭乘小舢舨穿行海蝕洞穴與靜謐水道，近距離感受原始生態與漁村水上人家的風景。

第三天清晨，旅客可於甲板參加太極拳課程，迎著晨霧與日光舒展身心；接續走訪吉婆島保護區的中庄鐘乳石洞，觀賞洞內千姿百態的鐘乳石景觀。返回船上享用早午餐後上岸，轉往河內市區展開文化巡禮，參觀千年古蹟【文廟】、西湖畔【鎮國寺】與【還劍湖】等。

第四天前往世界遺產級的【長安生態保護區】，安排小舟緩行穿越石灰岩洞穴與蜿蜒水道，兩岸山巒倒映水面，景色清幽如夢。第五天回到河內，走訪【巴亭廣場】、【胡志明陵寢】周邊、【一柱廟】與領事館區法式建築。