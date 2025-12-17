〈中華旅行社〉司馬庫斯神木古道 洗滌心靈

司馬庫斯部落入口。 (中華旅行社提供)

記者林怡孜∕台南報導

被譽為「人間淨土」的司馬庫斯，位於新竹縣尖石鄉海拔約一千六百公尺的高山稜線上，是台灣最深山的原住民部落之一，也是泰雅族世代居住的家園。部落內保留豐富的自然生態與原民文化，近年成為嚮往慢活與深度旅遊旅客的心靈秘境。中華旅行社特別規劃「司馬庫斯火車二日遊」，於一一五年三月廿日至廿一日出團，以火車搭配小巴接駁方式，減輕長途駕駛負擔，讓旅程更輕鬆自在。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID：0975-316512。

行程首日自台南火車站出發，搭乘普悠瑪列車北上新竹，隨後轉乘九人座小車，前往內灣老街漫步。老街內聚集多樣客家美食，旅客可自由品嘗野薑花粽、客家粄條、手工麻糬與擂茶，感受濃厚的地方風味。午後沿尖石鄉山區道路蜿蜒而上，途經軍艦岩、塔克金溪，逐步進入被稱為「黑色部落」的司馬庫斯。部落導覽帶領旅客認識泰雅族的生活智慧與文化特色，包含傳統編織、竹藝工法，以及小米、香菇與山地野菜等飲食文化。夜宿部落民宿套房，享用原鄉風味晚餐，在群山靜謐與滿天星斗下，體驗遠離塵囂的原始夜晚。

第二天清晨，迎著山嵐與鳥鳴展開神木古道之旅。司馬庫斯神木群是全台密度最高的紅檜森林之一，步道往返約四小時，沿途可見原始竹林與豐富生態。其中最大的一株紅檜，樹圍直徑超過廿公尺，樹齡估計達二千五百年，巍然矗立於山林之中，令人讚嘆大自然的力量與歲月痕跡。行走其間，不僅是體力挑戰，更是一場與自然對話。