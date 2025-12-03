〈 中華旅行社 〉宜花東雙鐵漫旅 雙湯療癒

本次安排入住瑞穗天合國際五星酒店。 (中華旅行社提供)

記者林怡孜∕台南報導

冬季正是泡湯與慢旅的最佳季節，中華旅行社推出「雙鐵雙湯雙享受宜花東三日遊」，出團日期為一一四年十二月廿八日至三十日，結合火車輕旅行與五星溫泉度假體驗，從礁溪到瑞穗，帶領旅客以最愜意的節奏遊覽山海與溫泉美景，盡享冬日療癒時光。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九；Line ID：0975-316512。

首日抵達礁溪，入住坐落於湯圍溝溫泉源頭的礁溪喜來登國際溫泉酒店。飯店每間客房皆設有降板式溫泉浴池，可在房內獨享萬年泉湯。設施包括露天無邊際泳池、ＳＰＡ水療區及兒童遊戲區，並能遠眺蘭陽平原的遼闊風光。

第二天前往福山植物園，園內設有台灣最長原木棧道，沿途可觀賞樟科與殼斗科原生植物，並體驗豐富的水生與森林生態。午餐後參觀宜蘭設治紀念館，這棟建於一九０六年的和洋式官邸以太平山檜木建造，庭園古樹成蔭，是認識宜蘭發展史的重要據點。隨後搭乘火車南下花蓮，入住城堡風格的瑞穗天合國際觀光酒店。飯店以「黃金湯」聞名，泉質富含鐵質與礦物，被譽為台版「有馬溫泉」。

第三天上午可自由使用飯店設施，悠閒享受書香圖書室、健身房與歐風商店街購物樂趣。午餐享用特色溫泉火鍋後，漫步瑞穗小鎮街區，感受純樸的鄉村氣息。