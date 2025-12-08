〈 中華旅行社〉幸福環島四日遊 即將額滿

新竹綠世界生態農場以豐富多樣的自然生態聞名。 (圖／中華旅行社提供）

記者林怡孜∕台南報導

迎接春節連假，中華旅行社於一一五年二月十七至二十日(初一至初四) 推出「幸福環島四日遊」，結合東海岸自然景觀、北台灣山林古道與中部生態園區，帶領旅客體驗台灣最壯闊的山海美景與人文風光，從南出發一圈走透透，暢遊全台。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九；Line ID：0975-316512。

首日沿南迴公路前進，欣賞壯麗海岸線風光，於台東享用豐盛合菜後，造訪台東森林公園，內有琵琶湖、鷺鷥湖及活水湖三大湖泊。續前往加路蘭海岸，這處阿美族部落以潔白海岸與地景藝術聞名，是欣賞太平洋海景的絕佳地點。夜宿花蓮蜜滋賀飯店，每間客房皆設有私人溫泉浴池，能在房內獨享碳酸鹽溫泉舒壓時光。

第二天前往太魯閣峽谷與清水斷崖，壯闊山壁與蜿蜒海岸展現大自然的鬼斧神工。午餐後登上蘇澳七星嶺步道，居高臨下眺望蘭陽平原與龜山島風光，沿途海風拂面、景色開闊。夜宿蘇澳OA HOTEL。

第三天行程穿越雪山隧道北上，造訪石碇淡蘭古道與石碇老街，欣賞石頭屋、吊腳樓與百年豆腐店的古樸風貌。午後參訪桃園神社，夜宿五星級尊爵大飯店，享用豐盛火鍋自助晚餐。

第四天探訪新竹綠世界生態農場，園區廣達七十五公頃，是亞洲最大亞熱帶雨林生態園區，擁有天鵝湖、蝴蝶公園與鸚鵡劇場等六大主題區，還可與草泥馬、可愛動物近距離互動，感受自然與生命力的律動。