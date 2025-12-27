〈 中華旅行社 〉東京迪士尼 玩出深度與節奏

記者林怡孜∕台南報導

想一次網羅東京經典、富士山周邊名勝與夢幻樂園？中華旅行社推出東京富士箱根六日遊，一一五年二月十九至廿四日，自高雄直飛成田，串聯箱根蘆之湖、箱根神社、忍野八海、淺草晴空塔、台場鋼彈與東京迪士尼，並貼心安排一天東京自由活動，讓旅客輕鬆玩出深度與節奏。

首日自高雄小港國際機場出發，抵達成田後入住飯店，晚餐加贈機上餐食與壽司餐盒，讓旅客下機即可補充元氣。第二天前往箱根，搭乘箱根蘆之湖海盜船悠遊湖面，沿途飽覽蘆之湖水色與群山景致；續訪箱根神社感受山湖相依的靜謐氛圍，水上鳥居更是必拍經典。下午走訪忍野八海，八座清澈湧泉池被列為「名水百選」，在傳統村落景色襯托下，富士山周邊的清朗氣息格外迷人。夜宿富士五湖或石和溫泉區，於飯店享用自助餐或和食料理，為隔日行程養足體力。

第三天回到東京必訪地標。上午參拜淺草觀音寺、漫步仲見世通，從人形燒到各式和果子一次品味江戶風情；午後特別安排登上東京晴空塔展望台TEMBO DECK（350公尺），俯瞰東京首都圈壯闊景色。接著前往免稅店與台場DiverCity Tokyo購物商城，與巨型鋼彈合影、逛街購物一次滿足，晚餐方便遊玩敬請自理。

第四天重頭戲安排東京迪士尼樂園或東京迪士尼海洋二選一，一票到底暢玩整日，並體驗日本電車往返園區，感受最道地的東京移動日常。無論選擇夢幻童話的樂園，或充滿冒險氛圍的海洋園區，都能在主題表演與遊樂設施中盡情沉浸。第五天規劃全日自由活動，旅客可依喜好前往參拜人氣極高的明治神宮、走訪東京車站感受紅磚古典建築之美，或前往新地標麻布台之丘體驗摩天大樓與都會景觀魅力，為東京之旅留下最符合個人節奏的收尾回憶。