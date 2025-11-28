〈 中華旅行社 〉瑞龍吊橋觀瀑 日月潭搭空纜
記者林怡孜∕台南報導
迎接櫻花盛開的春季旅遊旺季，中華旅行社特別推出「日月潭九族櫻花二日遊」，將於一一五年二月十七日至十八日、二月十九日至二十日雙梯次出團，帶旅客走進南投最經典的山水勝地，欣賞九族文化村櫻花祭、搭乘日月潭纜車鳥瞰湖光山色，體驗最浪漫的櫻花假期。洽詢專線：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID :0975-316512。
行程第一天首先造訪素有「南投第一美瀑」之稱的瑞龍瀑布，旅客可漫步高空步道與瑞龍吊橋，俯瞰加走寮溪的青翠山谷，沿途盡享森林芬多精與瀑布負離子洗禮。
下午前往鹿芝谷自然園區，這裡是南投新興的人氣生態景點，園內飼養水豚、侏儒羊、梅花鹿、陸龜等可愛動物。接著前往車埕日式文化園區，感受早年木業繁榮的懷舊風華。傍晚抵達伊達邵碼頭，欣賞湖畔夕照與原民歌舞表演，品嘗山豬肉香腸、小米麻糬、竹筒飯等在地風味，夜宿日月太和渡假飯店。
第二天搭乘日月潭纜車展開空中之旅，串連伊達邵與九族文化村，從空中俯瞰碧綠湖水與山巒雲霧交織的絕美景色。抵達九族文化村後，欣賞年度盛事「櫻花祭」。
其他人也在看
中國祭日本旅遊禁令 結果制裁自己人
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗先前因提到「台灣有事」將引發日本存亡危機事態，觸動中國敏感神經，中國政府呼籲國民勿前往日本，中國各大航空公司紛紛取消航班和機票。儘管中國官方試圖打擊日本，被制...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
【2025年最新版】台灣人最愛去東京哪裡玩？五大景點排行榜你都去過了嗎？
東京，永遠是個去不膩的城市，更是許多台灣遊客自助旅遊的首選，無論是親友同遊，或是情侶結伴，能想到的適合景點一雙手怎樣都數不完。不過你知道台灣人最喜歡在哪裡出沒嗎？本篇就要根據日本政府新發表的2024年「日本東京都國別外國人旅行者行動特性調查報告書」調查結果，幫大家揭開台灣人到東京都去哪裡玩，參考這五大人氣景點，讓你的東京行開心又充實吧！LIVE JAPAN ・ 1 天前
赴泰搭船「看著行李落海漂走」！旅客求助 客服竟全在笑
出國旅行，行李弄丟可謂相當頭痛。日前有澳洲遊客抱怨，到泰國搭渡輪時，甲板上行李全落海，從拍下的影片可見，大家眼睜睜看著行李隨海漂走。事後去找渡輪公司索賠，開價10萬泰銖（約新台幣9.7萬）對方幾乎都在嘲笑，因為堅信一個行李箱的價值不可能超過2萬泰銖（約新台幣1.9萬），少數旅客力爭到底，才把賠償拉到5萬泰銖（約新台幣4.8萬）。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
南投竹山仙氣爆棚 九重葛花瀑、秋色瀑布步道、森林木屋包棟！秋冬限定5條路線很夢幻
南投竹山秋冬景色再度美成仙境！從夢幻九重葛花瀑、潺潺溪谷間的秋色瀑布步道，到獨享森林的小木屋包棟秘境，今年推出 5 條期間限定的絕美路線，讓旅人一次收集花海、森林、瀑布與山間秘境。無論是拍照控想捕捉粉嫩花瀑，還是想深度吸收芬多精、享受靜謐山林氛圍，都能在竹山找到最療癒的行程。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 7 小時前
12/25、元旦國道疏導措施 1行為恐噴6000元
[NOWnews今日新聞]114年行憲紀念日暨115年元旦均為單一假日，因非民俗性假日，高速公路局研判，行憲紀念日當日多為短途單日旅遊旅次，元旦當日除短途單日旅遊旅次，亦包含前往跨年活動後返回居住地之...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
屏東四重溪溫泉季點燈！泡湯看燈海、竹簍煮溫泉蛋、福安宮求平安！一日行程這樣排
2025 屏東四重溪溫泉季浪漫登場，南國冬季因溫泉霧氣與繽紛燈海而格外迷人。今年不僅延續人氣的光影步道、燈飾裝置，更加入療癒系體驗，如竹簍煮溫泉蛋、藥師佛占卜蛋，以及深受親子喜愛的水豚餵食活動。從溫泉公園的燈海散步、飯店泡湯，到福安宮祈福、海線看展，一日即可收集祈願、美食、溫泉與海景，是冬季最完整、最舒心的旅行提案。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
宜蘭人氣景點「鹿爺爺農場」１２／１熄燈！同質性農場成本太高
宜蘭三星鄉知名親子景點「鹿爺爺農場」即將於12月1日歇業，引起許多遊客不捨。這座擁有近乎五顆星Google評價的農場，以水豚、鴨子等可愛動物及多種餵食體驗聞名，深受遊客喜愛。然而，農場卻在臉書無預警公告將於12月1日熄燈，11月30日為最後營運日，不再對外開放體驗活動。宜蘭地區至少有二十間觀光農場，競爭激烈，經營成本高昂，可能是導致農場歇業的主要原因。TVBS新聞網 ・ 1 天前
日式插畫 AI 旅遊日誌｜行程秒變日系繪本！Gemini 隱藏指令公開，零畫功做出手繪風遊記
現在計劃旅行，除了用 Excel 或 Google Maps 整理行程，最近在社交平台 Threads 和 Instagram 上更掀起一股「AI 旅遊行程繪本」熱潮！許多網友分享將原本平平無奇的文字行程表，透過 AI 工具一鍵轉化為充滿溫度的「日系水彩風」手繪插圖，精美程度媲美專業插畫家。原來這個功能完全免費，只需要用對指令，你也能輕鬆做到！Yahoo Tech ・ 2 天前
錯抓風波引憂！玩中東危險？達人：觀光區安全、留意「宗教禁忌」
近年中東旅遊熱潮漸起，但阿布達比近日的誤抓事件卻引發恐慌，讓人擔憂前往中東旅遊的安全。旅遊業者強調，只要尊重當地宗教文化、注意服裝規範，並了解入境相關規定，就能安心享受獨特的中東旅遊體驗！專家指出，埃及與土耳其已成為亞洲旅客最安全、最成熟的中東旅遊目的地，而阿布達比、杜拜的治安甚至比歐洲還高。入境後，入境隨俗、跟隨導遊領隊，尊重文化差異，就能創造特別的中東旅遊回憶。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
后里泰安鐵道文化園區斥資3000萬改善 展現新風貌
台中后里泰安社區每年冬季落羽松變色與櫻花綻放時節，湧入遊客，為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區旅遊環境品質及體驗感，台中市府爭取中央補助投入近3000萬元經費，進行舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，工程日前完工，為園區帶來旅遊觀光新亮點。自由時報 ・ 12 小時前
東京銀杏11月底最美 神宮外苑、東京大學到昭和記念公園！6大銀杏紅葉景點散步
每年11月下旬至12月上旬，東京正式迎來一年中最金黃、最浪漫的時刻。城市街頭換上秋冬限定的金色濾鏡，無論是兩旁佇立百棵銀杏的神宮外苑大道、氣勢磅礴的昭和記念公園，或是充滿學術氣息的東京大學本鄉校區，都被染成一片暖黃色的夢幻景象。同時，新宿御苑、六義園、高尾山也陸續進入紅葉盛期，楓紅與銀杏交織出層層遞進的秋色，是旅人最喜歡的散步季節。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 9 小時前
台東打造「慢旅」觀光 搶攻明年平日住宿補貼商機
國旅被批評沒有創新、費用又高，行政院明（2026）年要推出平日住宿補貼搶救國旅。台東縣為了要吸引遊客，今年輔導30家旅宿餐飲，透過「看得見、聞得到、摸得到、感受得到」的慢旅行程，融入旅遊路線留住遊客，在明年刺激國旅方案成為更有吸引力的地區。公視新聞網 ・ 1 天前
華信航空ATR新機今抵台！松山機場「水門禮」迎接
華信航空ATR72-600新機抵台！華信航空自購ATR新機國籍編號B-16865，在法國土魯斯ATR原廠完成交機後，11月24日從法國出發，沿途飛航經過埃及、阿布達比、印度、曼谷，於今（28）日下午16時順利抵達台北松山機場。華信航空董事長陳大鈞、總經理莊明哲親自前往接機，松山機場也為這架新機舉行象徵好運的灑水儀式。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台灣飯店房價太高？晶華潘思亮「北亞商務市場中較低的」
台北晶華酒店（2707）今（27）日舉行聖誕樹點燈儀式，為長達一個月的「晶華聖誕城」正式揭開序幕。針對外界常批評國旅房價偏高，晶華董事長潘思亮受訪時回應，在商務旅遊市場方面，台北市的飯店房價其實是北亞主要城市中相對較低的。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
快閃東京要怎麼玩？週末2天1夜經典旅遊行程推薦
上了五天班好想去旅行放鬆一下？下周有連假想規畫二天一夜的小旅行？假期有限但是又好想出國？何不考慮到東京玩個二天一夜快閃之旅呢！？趁現在有許多廉價航空或是促銷班機的便利性，正好能讓你的二天一夜快閃之旅隨時成行！東京的交通相當方便，治安也好，景點多、美食多、購物地點也多，是個十分完美的旅行選項對吧！ LIVE JAPAN就為大家規畫了幾個東京二天一夜的行程方案，不論是新手還是再訪者都能玩得好盡興，有個難忘的回憶！LIVE JAPAN ・ 12 小時前
高雄冬季國際旅展400攤位限定優惠拚買氣
[NOWnews今日新聞]瞄準寒假旅遊旺季商機，高雄市旅行公會冬季國際旅展於今（28）日至12/1在高雄展覽館登場。業者祭出多項優惠刺激買氣。其中，高雄館以「高雄遊樂園」（KaohsiungWonde...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
高市早苗「台灣有事」！陸客改韓國旅遊 業者曝「冠軍城市」非首爾
【記者莊偉祺／台北報導】近期日相高市早苗「台灣有事」言論，釀中國旅客轉單，韓國旅遊大爆滿！業者今公布，下半年海外新興旅遊城市由韓國拿下冠軍，但並非首爾，其通行證也是海外熱銷商品第一名！壹蘋新聞網 ・ 16 小時前
搶進普發一萬商機 東勢林場推出CP超高雙人住宿套票
普發一萬元之後，許多民眾規劃用作旅遊經費，東勢林場配合普發一萬熱潮推出超值旅遊優惠—「普發一萬・9999套票」限時開賣！用不到一萬元的價格，即可入住森林渡假會館兩天一夜，享受雙人住宿加上一泊二食，絕對是旅客旅遊首選。東勢林場遊樂區場長莊宜蒼表示，普發一萬我們希望旅客能把這筆錢用在真正能放鬆、能留下回憶的地方。原價超過1萬五千元的住宿，這次以9999 套票內容包含3間森林渡假會館標準房一泊二食，不只是價格漂亮CP值更高，更是一趟能充電的森林之旅，讓旅客從踏入園區那刻起，就能享受專屬於森林的療癒感。即日起至 114 年 12 月 31 日開放購買；票券使用期間自 115 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止平日使用，讓旅客避開擁擠人潮、盡情享受靜謐山林。東勢林場位於台中近郊，一直以來便以豐富生態資源、森林浴步道、體能訓練場以及濯足園受到遊客喜愛。場內四季風景皆具特色，春櫻、夏油桐、秋楓、冬梅，皆是旅客前來放鬆的好時節。本次推出的 9999 套票，將住宿體驗整合成更高 CP 值的選擇，搭配普發一萬元政策，可讓旅客以最低預算享受真正具質感的森林旅程，歡迎民眾把握此次限時優惠，於平日安排一台灣好新聞 ・ 7 小時前
高雄冬季國際旅展登場！400攤位搶攻寒假商機 價格狂殺遊韓國萬元有找
2025高雄市旅行公會冬季國際旅展於今（28）日在高雄展覽館盛大開幕，400個攤位紛紛祭出國內外優惠行程吸客，麗星郵輪也推出超殺優惠，搶攻寒假商機；此外，高雄市旅行公會大方送，在旅展消費滿6000元，就能參加抽獎，好禮包括國內外機票、iPhone 17等，展期至12月1日止。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
中國赴日機票49萬張取消！旅遊達人曝當地現況：台灣人日本機票買起來
中日外交關係持續緊張，北京當局近期建議民眾避免前往日本旅遊，引發史上罕見的大規模退票潮。這波政治風波不僅重創中國航空業，更對日本觀光產業造成衝擊，但同時也為台灣旅客創造前往日本旅遊的絕佳時機，日本旅遊食尚玩家 ・ 1 天前