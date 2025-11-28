〈 中華旅行社 〉瑞龍吊橋觀瀑 日月潭搭空纜

九族櫻花。 (中華旅行社提供)

記者林怡孜∕台南報導

迎接櫻花盛開的春季旅遊旺季，中華旅行社特別推出「日月潭九族櫻花二日遊」，將於一一五年二月十七日至十八日、二月十九日至二十日雙梯次出團，帶旅客走進南投最經典的山水勝地，欣賞九族文化村櫻花祭、搭乘日月潭纜車鳥瞰湖光山色，體驗最浪漫的櫻花假期。洽詢專線：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID :0975-316512。

行程第一天首先造訪素有「南投第一美瀑」之稱的瑞龍瀑布，旅客可漫步高空步道與瑞龍吊橋，俯瞰加走寮溪的青翠山谷，沿途盡享森林芬多精與瀑布負離子洗禮。

下午前往鹿芝谷自然園區，這裡是南投新興的人氣生態景點，園內飼養水豚、侏儒羊、梅花鹿、陸龜等可愛動物。接著前往車埕日式文化園區，感受早年木業繁榮的懷舊風華。傍晚抵達伊達邵碼頭，欣賞湖畔夕照與原民歌舞表演，品嘗山豬肉香腸、小米麻糬、竹筒飯等在地風味，夜宿日月太和渡假飯店。

第二天搭乘日月潭纜車展開空中之旅，串連伊達邵與九族文化村，從空中俯瞰碧綠湖水與山巒雲霧交織的絕美景色。抵達九族文化村後，欣賞年度盛事「櫻花祭」。