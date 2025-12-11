〈中華旅行社〉雲霧繚繞翠峰湖 探訪山林秘境

太平山翠峰湖。(中華旅行社提供)

記者林怡孜∕台南報導

想在春節假期遠離塵囂、沉浸於山林自然之美嗎？中華旅行社特別推出「翠峰湖太平山三日遊」，一一五年二月十七｜十九日(初一至初三)，一次遊覽宜蘭山林風光與懷舊步道，感受高山湖泊與雲霧繚繞的秘境魅力。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID：0975-316512。

首日自台南出發，途經國道三號北上，抵達宜蘭後首先參觀【宜蘭設治紀念館】。此館原為歷任行政首長官邸，融合日式木構與西洋古典風格，展現獨特的和洋式建築之美。接著漫步【新寮瀑布步道】，沿途可見層疊瀑布與豐富生態。夜宿英仕山莊，享用山莊內自助晚餐。

廣告 廣告

第二天前往海拔近二千公尺的【翠峰湖】，此地為全台最大高山湖泊，晨霧輕繞、倒影如畫，被譽為「薄霧中的少女」。隨後造訪【太平山森林遊樂區】，探訪「檜木原始林步道」，感受千年檜木與扁柏交織的蒼翠林相。續遊【見晴懷古步道】與【觀雲步道】，沿著昔日伐木鐵道前行，鐵軌蜿蜒、雲霧飄渺，歷史與自然交融成最動人的風景。

第三天走訪【舊草嶺自行車隧道】，這條全長二千一百六十七公尺的紅磚隧道連結福隆與石城，曾是民謠〈丟丟銅仔〉中的「火車山洞」。