〈中華旅遊〉不走人蔘 韓國文化時尚之旅

記者林怡孜∕台南報導

冬季出遊首選韓國！中華旅行社特別推出「不走人蔘，保肝趣樂韓國玩六日」，行程融合自然景觀、城市風情與韓流文化，讓旅客在輕鬆節奏中感受韓國最具代表的美景、美食與時尚。諮詢行程請加入中華國外旅遊， LINE：0910176152

首日搭乘豪華客機自高雄出發直飛首爾金浦機場，抵達後享用韓國國民料理人蔘雞套餐，為旅程揭開溫暖序幕。第二天前往仁川永宗島海邊鐵道自行車，沿海岸騎行欣賞仁川大橋與月尾島風光，隨後探訪童趣滿滿的松月洞童話村與歷史悠久的中國城，感受韓中文化交融的街區風情。接著前往新浦國際市場品味在地美食，並造訪網美熱點Forest Outings植物園咖啡館，午後漫步於松島中央公園，在水上計程車與現代都市景觀中體驗韓國新興城市魅力。

廣告 廣告

第三天安排首爾人氣地標之旅，首先於Seoul Wave Art Center，欣賞漢江水上星巴克的絕美景觀，接著造訪樂天水族館，探索海洋生態奇觀，再暢遊韓國最大室內遊樂園樂天世界，刺激設施與童話風街區讓旅客樂而忘返。

第四天走入韓國文化核心，造訪景福宮穿著韓服拍照留念，漫步韓屋村感受朝鮮王朝的古典氣息。隨後參觀彩妝保養品名店選購韓風美妝新品，並親手體驗紫菜飯捲DIY，學習韓式傳統小吃文化。午後前往弘大商圈，在潮流與藝術氛圍中感受首爾年輕活力。

第五天全日自由活動，旅客可依個人興趣安排購物、咖啡巡禮或泡湯體驗，深入體驗韓式日常生活。第六天搭機返台，圓滿結束六天五夜的韓國歡樂假期。行程不安排人蔘、土產購物站，專注體驗文化與美食。中華旅行社邀您輕鬆暢遊韓國，感受城市、藝術與傳統完美交織的魅力。