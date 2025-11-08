〈中華旅遊〉九州紅葉饗宴 浪漫賞楓五日遊
記者林怡孜∕台南報導
秋冬之際，正是九州楓紅最繽紛的時節。中華旅行社特別規劃「九州紅葉饗宴五日遊」，結合熊本、湯布院、別府與福岡等經典路線，帶領旅客沉浸於火山地貌與秋楓絢爛交織的絕美景致，體驗日本最浪漫的秋季風情。行程將於一一四年十二月十日至十二月十四日出團，諮詢行程請加入中華國外旅遊 LINE：0910176152
首日從高雄小港國際機場出發，飛抵九州中部的熊本縣。熊本被稱為「火之國」，以阿蘇山壯麗的火山地形聞名，同時擁有豐沛地下水資源，素有「水之國」美譽。旅客可在AEON購物商城盡情採買日本人氣藥妝、美食與伴手禮，展開輕鬆愉快的旅程。接著前往高千穗峽，峽谷兩側斷崖聳立、真名井瀑布飛瀉如練，秋紅映水，景色如詩如畫。
第二天造訪阿蘇山外輪山最高點大觀峰，三六０度視野可俯瞰阿蘇五岳壯闊山勢。隨後前往九州人氣度假勝地湯布院，特別贈送名店B-SPEAK現烤蛋糕卷。漫步藝術小鎮與史努比茶屋，在濃厚和風與可愛設計中體驗童趣。最後前往夢幻金麟湖，湖面水氣氤氳，楓紅倒映波光間，美不勝收。夜宿別府溫泉旅館，享用豐盛會席料理與露天湯泉，放鬆身心。
第三天探訪別府八地獄之一海地獄，體驗足湯樂趣，湛藍泉水與白煙繚繞堪稱奇觀。續前往佐賀大興善寺與環境藝術之森，紅葉滿山、古剎掩映，是戀人與攝影愛好者必訪的賞楓秘境。
第四天遊覽秋月城跡，欣賞「筑前小京都」紅葉勝景，黑門石牆與楓葉相映成畫。再訪熊本城與櫻之馬場‧城彩苑，體驗古城文化與熊本在地美食，最後漫步上下通商店街，盡享購物樂趣。
行程第五天搭機返台，為五天四夜的秋楓旅程劃下完美句點。誠摯邀請旅人前往九州，徜徉在紅葉飛舞的浪漫國度。
