〈中華旅遊〉九州5日 熊本、大分、福岡走透透
記者林怡孜∕台南報導
冬末走訪九州，品味神話、山海與人文交織的城市步調。中華旅行社推出「好久不見九州五日」行程，一一四年十二月廿八日至元月一日，五天四夜一次集齊高千穗峽、湯布院、柳川遊船與北九州港灣風景，輕鬆玩遍熊本、大分與福岡。諮詢行程請加入中華國外旅遊， LINE：0910176152。
行程第一天自高雄小港直飛福岡。行程第二天走訪學問之神所在地太宰府天滿宮，特別加碼表參道隈研吾設計的星巴克建築美學，並贈送在地名物「梅枝餅」。接續搭乘柳川遊船，於水鄉運河間隨歌聲前行，領略小城詩意。午後至熊本城外觀拍照，漫步櫻之馬場‧城彩苑與上下通商店街，在古城氛圍與在地美食間擷取熊本日常。
第三天前進宮崎名勝高千穗峽，真名井瀑布飛瀉入谷，柱狀節理絕壁壯闊。續訪歷史悠久的高千穗神社祈願結緣平安。午後抵湯布院藝術小鎮，穿梭藝廊與小店，漫步金麟湖森林小徑，看湧湯升霧勾勒夢幻湖景；夜宿別府（或阿蘇）溫泉旅館，享受會席或自助百匯，身心徹底放鬆。
第四天於明礬之里‧湯之花小屋認識溫泉結晶的傳統製法，隨後參拜八幡總本宮宇佐神宮，再到仲見世商店街品嚐在地小吃。午後走讀北九州港灣：依花期安排白野江植物公園（或改門司港展望室），再至門司港懷古地漫步紅磚與古典車站街景，遠眺關門海峽大橋海天一色的壯闊。
第五天清晨探訪人氣唐戶市場，現場海味齊聚最對味；續至免稅店與LaLaport購物中心採買，近距離打卡１‥１鋼彈，滿載而歸。行程含機場稅、團險與精選飯店。歡迎與我們相約九州，共賞名山勝景。
