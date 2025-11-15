〈中華旅遊〉合掌村夢幻點燈 冬季浪漫金澤五日遊

夢幻合掌村可以感受濃厚的日本鄉村氛圍。（中華旅行社提供）

記者林怡孜∕台南報導

冬季限定的童話奇景—白川鄉合掌村點燈活動即將登場。中華旅行社特別推出合掌村夢幻點燈五日遊，結合金澤兼六園、宇治平等院與百選溫泉之旅，帶領旅客走入雪國童話場景，體驗日本冬季最浪漫的光影饗宴。行程將於一一五年一月十六日出團，諮詢行程請加入中華國外旅遊 LINE：0910176152

行程首日自高雄小港國際機場出發，搭乘長榮航空直飛大阪關西國際機場。抵達後前往近江八幡La Collina，由百年和果子名店打造的草皮屋頂建築宛如童話世界，旅客可品嚐現烤年輪蛋糕與日式甜點，享受視覺味覺雙重享受。

廣告 廣告

第二天探訪白川鄉合掌村，此地為世界文化遺產，以傳統茅草屋「合掌造」建築聞名。冬夜點燈時，雪白屋頂被暖黃燈光照亮，整座村莊宛如夢境，吸引世界各地旅人與攝影愛好者朝聖，是日本冬季最令人嚮往的景象。隨後入住金澤市中心的金澤東急飯店，位置便利、設施完善，是探索古都的理想據點。

第三天造訪日本三大名園之一的兼六園，園內雪吊松枝與白雪庭園交織成畫，漫步其中可感受濃厚日式庭園之美。續遊保存江戶風貌的東茶屋街，紅木格窗茶屋街道洋溢古都氣息，讓人彷彿穿越時光。傍晚前往飛驒高山入住飛驒廣場飯店，在百選溫泉「飛驒之湯」中享受星空露天浴，體驗冬日溫泉的極致療癒。

第四天走訪高山上三之町，這座保留江戶時代町家風貌的老街被譽為「飛驒小京都」，品味傳統木造建築與濃厚人文氣息。隨後參觀彥根城，國寶級古城映襯雪景，更添歷史浪漫。

最後一天安排京都宇治平等院與清水寺巡禮。鳳凰堂倒映池水的畫面靜謐優雅，清水舞台則展現千年古都的壯麗風華。行程結束後返回大阪關西機場，搭機返台，為五天四夜的冬季夢幻之旅畫下完美句點。行程含機票、住宿、門票與全程交通，中華旅行社邀您共赴雪國光影盛宴，體驗合掌村點燈的絕美冬夜。