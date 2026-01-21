〈中華旅遊〉合歡山杜鵑花季 5、6月2日遊

合歡山杜鵑。（中華旅行社提供）

記者林怡孜∕台南報導

每年五、六月，是合歡山最繽紛動人的季節。隨著氣溫回暖，金毛杜鵑、玉山杜鵑、紅毛杜鵑陸續綻放，點綴在海拔兩、三千公尺的高山草原間，與翠綠山巒相互輝映，形成專屬於初夏的高山花海景致。中華旅行社特別推出「合歡山杜鵑花季二日遊」，於一一五年五月十六日至十七日、六月六日至七日出發，邀請旅客走進雲端，感受高山花季與自然療癒的雙重魅力。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID：0975-316512。

首日台南出發沿途北上前往雲林湖山水庫。湖山水庫為全台第一座離槽水庫，靜謐的庫區步道結合生態綠廊設計，沿途可認識水利工程與在地人文歷史，天氣晴朗時，更可遠眺斗六平原甚至海岸線。隨後前往南投桃米生態村的紙教堂，以五十八根紙管構築而成的純白建築，靜靜佇立在綠草如茵的環境中，溫暖燈光營造出沉靜而安定的氛圍，讓旅人在旅途中放慢腳步，感受心靈片刻的安歇。

午餐特別安排品嘗榮獲觀光局「台灣好風ＷＡＹ」地方特色菜餚網路票選第一的創意九宮格料理，運用在地食材呈現自然風味。傍晚入住清境竣悅空中花園渡假山莊，夜宿高山之巔，窗外即是層層山色與雲霧變化，讓人徹底遠離塵囂。

第二天清晨於高山晨光中醒來，享用飯店自助式早餐後，前往合歡山國家森林遊樂區。合歡山群峰海拔介於二千三百公尺至三千四百公尺，其中石門山步道被譽為最親民的百岳之一，步道全長僅約八百公尺，鋪設完善，來回約一小時即可完成。登上山頂，視野開闊，群峰連綿、雲海翻湧，令人心曠神怡。沿途亦可欣賞盛開的高山杜鵑，建議旅客可由尖山出口方向短程步行，可近距離欣賞杜鵑花姿，捕捉花季最美畫面。

午餐安排於南投國姓山區的春秋山林，結合山林景觀、人文雅趣與精緻餐飲，讓旅人在自然環抱中享用餐點，為旅程畫下溫柔句點。午後返回台南，結束兩天一夜的高山花季之旅。

本行程涵蓋高山賞花、生態景點與特色餐食，適合喜愛慢活旅行的你親身走進合歡山最美的季節。