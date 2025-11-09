〈中華旅遊〉宜蘭北台灣3日 春節暢遊

記者林怡孜∕台南報導

春節連假何處去？中華旅行社特別推出「北台灣蘭陽風光三日遊」，一一五年二月廿日～廿二日出發，一次暢遊宜蘭、台北與烏來。從山林秘境到藝文古鎮，從溫泉美湯到城市景觀，結合自然、人文與美食，帶旅客感受北台灣獨有的春日風情。報名請洽中華旅行社，洽詢電話二二六九四六一、二二九四五八九，或LINE ID：0975316512。

行程首日自台南出發，沿途經西螺與關西，午餐後前往有「抹茶湖」之稱的望龍埤。湖水碧綠如鏡，環湖步道視野開闊，登高可俯瞰湖光山色。接續造訪充滿古樸風韻的宜蘭傳藝古鎮，漫步魯班街與臨水街，欣賞傳統匠藝與在地人文風貌，並搭乘畫舫遊月河。夜宿五星級村卻國際溫泉酒店，享受客房內雙湯池泡湯體驗。

第二天安排參觀台北市立木柵動物園，館內擁有三百餘種珍禽異獸。接著搭乘貓空纜車，俯瞰翠綠茶園與城市天際線。夜宿台北喜來登大飯店，飯店位於中正區交通樞紐，結合米其林評鑑舒適客房、泳池與三溫暖等設施。

第三天前往烏來原鄉櫻花祭，粉櫻盛放的山城景緻與瀑布山嵐交織出浪漫風光。遊客可搭乘可愛的「烏來台車」穿梭山林，體驗早期伐木鐵道的懷舊風情。本行程含車資、門票、住宿、餐食及五百萬旅遊保險。