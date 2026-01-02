〈中華旅遊〉從草山秘境走進繁華台北
記者林怡孜∕台南報導
春季正是走訪北台灣山林的最佳時節，中華旅行社推出「草山秘境二日遊」，一一五年三月十四-十五日出發，結合陽明山自然秘境、人文景點與五星級飯店住宿，帶領旅客在山林靜謐與城市繁華之間，展開一段舒心且層次豐富的慢遊旅程。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID：0975-316512。
首日自台南出發，一路北上前往台北，午餐後安排走訪近年備受矚目的紫明溪步道。步道全長僅六百六十五公尺，適合各年齡層輕鬆健行。沿著林間小徑前行，溪水潺潺、樹影搖曳，紫明溪沿線可見天然溫泉露頭，氣溫較低時更常出現霧氣蒸騰的夢幻景象，彷彿置身草山深處的療癒秘境。
隨後前往【陽明書屋】參觀，園區佔地約十五公頃，原為早期接待國內外貴賓及夏日避暑的重要場所。書屋四周綠意盎然，建築融入自然地景，兼具歷史、人文與景觀價值，漫步其中，不僅能感受昔日歲月的靜謐氛圍，也為旅程增添知性深度。傍晚入住台北市中心五星級君悅大酒店，飯店位於信義計畫區核心地段，鄰近台北一０一與多家百貨商場。客房設備完善，讓旅客在城市心臟地帶享受高品質休憩時光。夜間可自由漫遊信義商圈，感受台北最繁華的一面。
第二天早餐後，前往台北市知名的【象山步道】。象山海拔一百八十三公尺，雖屬短程步道，卻因地勢開闊、視野極佳而深受旅客喜愛。登上稜線後，信義商圈與台北一０一入眼簾，天氣晴朗時，整個台北盆地盡收眼底。步道沿線亦可觀察砂岩地形與珍貴的筆筒樹生態。返程途中安排造訪【湖山水庫綠色廊道】，漫步靜謐水岸，欣賞水色與周邊自然生態。湖山水庫為台灣首座離槽水庫，結合水利工程與生態景觀，為旅程畫下完美句點。
