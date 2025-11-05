〈 中華旅遊 〉日月潭搭纜車 春遊九族櫻花祭
記者林怡孜∕台南報導
迎接櫻花盛開的春季旅遊旺季，中華旅行社特別推出日月潭九族櫻花二日遊，將於一一五年二月十七日至十八日、二月十九日至二十日雙梯次出團，帶旅客走進南投最經典的山水勝地，欣賞九族文化村櫻花祭、搭乘日月潭纜車鳥瞰湖光山色，體驗最浪漫的櫻花假期。洽詢專線：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID :0975-316512。
行程第一天清晨自台南出發，沿國道三號北上，首先造訪素有「南投第一美瀑」之稱的瑞龍瀑布，旅客可漫步高空步道與瑞龍吊橋，俯瞰加走寮溪的青翠山谷，沿途盡享森林芬多精與瀑布負離子洗禮。午餐安排連續兩年榮獲米其林必比登推薦的「菇神養生餐」，以當地香菇入菜，滋味鮮美養生。
下午前往鹿芝谷自然園區，這裡是南投新興的人氣生態景點，園內飼養水豚、侏儒羊、梅花鹿、陸龜等可愛動物，遊客可與牠們近距離互動拍照。接著前往車埕日式文化園區，感受早年木業繁榮的懷舊風華，木造車站、老天車與杉木池構成古色古香的景致。傍晚抵達伊達邵碼頭，欣賞湖畔夕照與原民歌舞表演，品嘗山豬肉香腸、小米麻糬、竹筒飯等在地風味，夜宿日月潭日月太和渡假飯店。
第二天早餐後搭乘日月潭纜車展開空中之旅，全長一千八百七十七公尺、離地高達一百四十二公尺的纜車，串連伊達邵與九族文化村，從空中俯瞰碧綠湖水與山巒雲霧交織的絕美景色。抵達九族文化村後欣賞年度盛事「櫻花祭」，園區栽種逾五千株櫻花，包括八重櫻、吉野櫻、富士櫻與自創新品「九族百重櫻」，園內櫻花湖、觀山樓與櫻花彩虹步道皆是熱門拍照點，浪漫氛圍媲美日本櫻花名所。午後自由遊園，體驗歡樂世界的遊樂設施或部落文化展演，結束後快樂賦歸。
