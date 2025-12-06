〈中華旅遊〉日本山陰山陽 深具文化底蘊

記者林怡孜∕台南報導

想在新年開春之際體驗日本最具文化底蘊的神話國度？中華旅行社推出「文化遺產山陰山陽五日」，精選島根、鳥取、岡山、廣島與香川等地的重要名勝，從神社古蹟到自然奇景，一次完整領略山陰山陽的深邃魅力。

行程首日搭乘華航直飛廣島。第二天走訪日本最大級海岸砂丘「鳥取沙丘」，十六公里綿延沙紋在海風雕刻下千變萬化，是世界級自然景觀。午後造訪島根縣最具靈性之地「出雲大社」。

第三天前往享譽國際的「足立美術館」，此地庭園連續多年被評為「日本第一庭園」。午後前往日本三大名園之一的「岡山後樂園」，池泉迴遊庭園四季轉景，與岡山城相望，更顯得氣韻典雅。

第四天造訪香川縣的參拜聖地「金刀比羅宮」，沿著七百八十五階石梯緩步而上，可眺望讚岐平原與瀨戶內海，是著名的海上守護神社。隨後走訪文學與風景交融的「尾道千光寺」。

第五天重頭戲來到世界文化遺產「嚴島神社」。朱紅大鳥居立於潮水之上，潮起潮落間呈現不同風貌，堪稱日本最具象徵性的神社景觀。漫步宮島表參道商店街，伴手禮、美食與歷史氛圍交織，為旅程再添豐富記憶。

中華旅行社誠摯邀請旅人走入山陰山陽，以五天時間收藏日本最古老的故事與最優雅的風景。