〈中華旅遊〉春節暢遊 山上人家觀雲賞櫻

山上人家遠眺層巒疊翠的山谷美景，宛如人間仙境。 (圖／中華旅行社提供）

記者林怡孜∕台南報導

春節假期即將到來，正是安排親山賞花、感受森林芬多精的好時節。中華旅行社於一一五年二月十八日至十九日(初二-初三) 、二月二十日至二十一日(初四-初五) 推出「山上人家二日遊」，雙梯次出團，結合山林步道、老街漫遊與五星飯店住宿，帶領旅客徜徉在櫻花盛開的夢幻山景中，享受悠閒又充滿詩意的假期。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九 Line ID：0975-316512

首日清晨自台南出發，沿途停靠西螺與苗栗南庄，首站造訪蓬萊護魚親水步道，這條全長二點四公里的步道坐落於林間山谷中，溪水潺潺、綠意盎然，沿途可見魚群悠游、山風輕拂，讓人徹底放鬆。午後漫步南庄十三間老街，老街午餐自理，街區保留日據時期的建築風貌與林礦產業記憶，巷弄間藏有客家風味小吃與手作工藝店，漫步其間彷彿走進時光隧道，體會懷舊人文氣息。夜宿新竹老爺大酒店，飯店設施完善，擁有泳池、三溫暖與撞球室等休閒空間，並於館內享用豐盛自助晚餐，為旅程揭開序幕。

第二天早餐後，轉乘九人座小巴前往山上人家森林農場，位於新竹五峰、海拔約一千二百公尺，園區四季景緻分明，以櫻花與吉野杉林聞名。每逢春日，吉野櫻與富士櫻沿山坡綻放，淡粉與雪白交錯成海，宛如置身日本櫻花谷。園內設有森林咖啡館，可坐看雲霧繚繞的山巒與茶園梯田，亦可漫步櫻花步道，近距離感受花影飄香與自然氣息。午後續遊清泉園區，欣賞山林溪谷與古道景觀，隨後返回新竹啟程賦歸，為兩天一夜的櫻花之旅畫下完美句點。

本行程含車資、門票、保險與住宿，另提供六十五歲以上及十二歲以下優惠價。誠摯邀請旅人一同追櫻賞景，體驗最具詩意的山林假期。