〈中華旅遊〉春節沉浸山林 翠峰湖太平山森呼吸
記者林怡孜∕台南報導
想在春節假期遠離塵囂、沉浸於山林自然之美？中華旅行社特別推出「翠峰湖太平山三日遊」，一一五年二月十七-十九日(初一至初三)、二月二十-二十二日(初四至初六)，雙團出發，一次遊覽宜蘭山林風光與懷舊步道，感受高山湖泊與雲霧繚繞的秘境魅力。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九。Line ID：0975-316512。
首日自台南出發，途經國道三號北上，抵達宜蘭後首先參觀「宜蘭設治紀念館」。此館原為歷任行政首長官邸，融合日式木構與西洋古典風格，展現獨特的和洋式建築之美。庭園綠意盎然，氛圍靜謐悠然。接著漫步「新寮瀑布步道」，沿新寮溪谷前行，步道全長一點二公里，沿途可見層疊瀑布與豐富生態。夜宿英仕山莊，享用山莊內自助晚餐。
第二天前往海拔近二千公尺的「翠峰湖」，此地為全台最大高山湖泊，晨霧輕繞、倒影如畫，被譽為「薄霧中的少女」。旅客可沿木棧道健行，俯瞰湖面或登高遠眺群山之姿。隨後造訪「太平山森林遊樂區」，探訪「檜木原始林步道」，感受千年檜木與扁柏交織的蒼翠林相。續遊「見晴懷古步道」與「觀雲步道」，沿著昔日伐木鐵道前行，鐵軌蜿蜒、雲霧飄渺，歷史與自然交融成最動人的風景。夜宿宜蘭「OA Hotel」，建築以黑礁石造型設計，現代感十足，並享用豐盛海鮮晚宴。
第三天走訪「舊草嶺自行車隧道」，這條全長二千一百六十七公尺的紅磚隧道連結福隆與石城，曾是民謠〈丟丟銅仔〉中的「火車山洞」。如今轉型為鐵馬隧道，旅客可騎乘自行車穿越歷史與山海之間。中午享用「福隆鐵路便當」，為三天的山林慢旅畫下完美句點。行程含車資、門票、兩宿住宿與全程餐食。中華旅行社邀您共遊。
