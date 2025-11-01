〈中華旅遊〉春遊歐洲花都 荷比法浪漫之旅

荷蘭風車村。

（中華旅行社提供）

記者林怡孜∕台南報導

中華旅行社推出「荷比法‧百年小鎮、風車、尿尿小童、巴黎九日遊」帶你從荷蘭的風車村出發，一路走進比利時古城與浪漫花都巴黎，體驗歐洲三國的經典魅力。行程將於二０二六年二月十二日從高雄小港機場出發，搭乘國泰航空飛往阿姆斯特丹，展開九天八夜的異國藝術與浪漫旅程。諮詢行程請加入中華國外旅遊 LINE：0910176152

旅程首站來到阿姆斯特丹，探訪最具代表性的桑斯安斯風車村，欣賞迎風轉動的古老風車，漫步乳酪與木鞋工坊，感受純樸的荷蘭生活。隨後前往北海漁村佛倫丹，品嚐道地炸鯡魚風味餐，乘坐玻璃底運河船，欣賞被譽為「北方威尼斯」城市風光。

比利時安排走訪中古世紀氛圍濃厚的布魯日，踩在石板路上彷彿時光倒流；布魯塞爾的黃金大廣場更是歐洲最華麗的城市客廳，拜訪可愛的民族象徵──尿尿小童雕像，感受這座城市的活力與幽默。

前往法國途中，特別停留梵谷晚年創作地奧維小鎮，走進畫家筆下的主教堂與田園風光。接著在巴黎展開經典路線：羅浮宮館藏的《蒙娜麗莎》與《米羅的維納斯》令人嘆為觀止；塞納河遊船浪漫巡遊兩岸建築，艾菲爾鐵塔、凱旋門與香榭麗舍大道盡收眼底。旅程最後安排於老佛爺百貨與河谷購物村自由選購時尚精品，為旅程畫下完美句點。