〈中華旅遊〉春遊歐洲花都 荷比法浪漫之旅
（中華旅行社提供）
記者林怡孜∕台南報導
中華旅行社推出「荷比法‧百年小鎮、風車、尿尿小童、巴黎九日遊」帶你從荷蘭的風車村出發，一路走進比利時古城與浪漫花都巴黎，體驗歐洲三國的經典魅力。行程將於二０二六年二月十二日從高雄小港機場出發，搭乘國泰航空飛往阿姆斯特丹，展開九天八夜的異國藝術與浪漫旅程。諮詢行程請加入中華國外旅遊 LINE：0910176152
旅程首站來到阿姆斯特丹，探訪最具代表性的桑斯安斯風車村，欣賞迎風轉動的古老風車，漫步乳酪與木鞋工坊，感受純樸的荷蘭生活。隨後前往北海漁村佛倫丹，品嚐道地炸鯡魚風味餐，乘坐玻璃底運河船，欣賞被譽為「北方威尼斯」城市風光。
比利時安排走訪中古世紀氛圍濃厚的布魯日，踩在石板路上彷彿時光倒流；布魯塞爾的黃金大廣場更是歐洲最華麗的城市客廳，拜訪可愛的民族象徵──尿尿小童雕像，感受這座城市的活力與幽默。
前往法國途中，特別停留梵谷晚年創作地奧維小鎮，走進畫家筆下的主教堂與田園風光。接著在巴黎展開經典路線：羅浮宮館藏的《蒙娜麗莎》與《米羅的維納斯》令人嘆為觀止；塞納河遊船浪漫巡遊兩岸建築，艾菲爾鐵塔、凱旋門與香榭麗舍大道盡收眼底。旅程最後安排於老佛爺百貨與河谷購物村自由選購時尚精品，為旅程畫下完美句點。
其他人也在看
101、故宮都輸了！「台北最強景點」狂吸1525萬人：交通方便、娛樂美食多
台北觀光魅力持續發燒，不僅擁有繁華的商圈與世界級地標，更有豐富的文創園區與歷史建築，滿足各年齡層遊客的多元需求。根據交通部觀光署最新統計數據顯示，2025年１月至７月台北市人氣景點排行榜出爐，西門町商食尚玩家 ・ 1 天前
墾丁住一晚要破萬「剝皮親子客」？ 當地業者駁：沒那麼貴
墾丁住一晚要破萬「剝皮親子客」？ 當地業者駁：沒那麼貴EBC東森新聞 ・ 1 天前
國小日本畢旅 環球影城、金閣寺、滑雪 團費僅五千
國小日本畢旅 環球影城、金閣寺、滑雪 團費僅五千EBC東森新聞 ・ 8 小時前
宜蘭美拍新熱點 廢墟風美術館、盪鞦韆看龜山島、冬山河天使之光！6處夢幻美景太治癒
宜蘭不只擁有山海美景，近年更誕生多處夢幻級打卡新熱點！從融合廢墟與藝術風格的美術館、能遠眺龜山島的鞦韆觀景台，到夜晚閃耀如星河的冬山河「天使之光」，每一處都讓人拍不停。無論你想找個浪漫約會景點、療癒心靈的自然秘境，或是規劃一趟週末輕旅行，這6個宜蘭新地標都能一次滿足，保證相機記憶體瞬間爆滿！Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
花東旅宿新優惠！跨民宿2晚免4千 消費抽汽車
近來花東頻遭天災重創影響觀光，交通部觀光署今日起啟動「花東旅宿1＋1幸福專案」，主打跨旅館或跨民宿的2晚優惠組合，到明年2月28日止，推出2項方案，旅館套裝2人2晚優惠價4,999元，民宿套裝2人2晚優惠價3,800元，搭配立榮機票還有優惠，同步展開東區觀光圈消費抽獎活動，將送出Toyota Yaris Cross汽車、金豆及多項驚喜大獎。中時新聞網 ・ 10 小時前
「5大地雷行李」別託運！地勤曝超慘下場：航空公司也不會賠
不少人出國會託運行李，但你知道哪些東西最好不要託運嗎？一名地勤莉雅近日整理出，5大常見的託運行李地雷，像是軟布包或紙箱等，在運送過程中都很有可能損壞，因此建議最好不要託運，以免有不必要的損失。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
10大農牧場優惠門票一次看！「台版小奈良」被萌鹿圍繞、飛牛牧場餵牛喝ㄋㄟㄋㄟ、超美「繡球花冰淇淋」非吃不可
想遠離城市放鬆身心嗎？全台各地的農牧場早已成為最新的假日療癒景點。你可以在草原上看綿羊脫衣秀、感受被萌鹿、水豚圍繞的幸福，或親自動手餵牛羊、下田體驗拔蔥樂趣，或漫步在歐風花園裡，品嚐花香四溢的冰淇淋。現在透過線上預訂門票，不僅即買即用超方便，又常有優惠，馬上訂起來，用超值價聰明玩遍全台最夯農牧場！Yahoo夯好物 ・ 11 小時前
333路公車11/3上路 台中國際機場直達台中車站更便利
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府持續優化台中國際機場聯外公共運輸服務，繼今年7月啟用機場快線後，互傳媒 ・ 8 小時前
普發1萬放大術！易遊網線上旅展下殺3折 999元日韓機票、五星飯店99元
迎接11月「全民普發一萬」上路，易遊網即日起至11月13日推出年度最大檔「折扣放大節」線上旅展，不只祭出全站旅3折起的爆殺優惠搶攻此波消費商機，更加碼豪撒300萬折扣碼，讓普發萬元有感放大，活動期間再推日韓機票999元、五星級飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票飯店團5折券等限量激殺爆品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
山富旅遊線上旅展早鳥優惠開跑 實體旅展豪禮再加碼
2025 ITF 台北國際旅展將於11/7日至11/10日開展，山富國際旅行社（ 2743）今年以「選擇更好的旅行，生活更精彩」為主題，強力整合線上旅展與實體攤位（I區1802 攤位），祭出全年度最殺優惠與獨家行程，實體旅展更準備了多重成交好禮與 AI 咖啡體驗。同時，山富旅遊線上旅展熱烈進行至11/17，線上報名即可享多重優惠，輕鬆預定每一趟旅程。中時財經即時 ・ 1 天前
陽明山秋天小旅行 紫明溪步道輕鬆走
秋天小旅行，不見陽明山的滿山芒草花，也有可以享受被森林與溪流環抱的山林步道；台北市大地工程處表示，陽明書屋公車站旁陽金公路、中興路交叉口平台，是「紫明溪步道」入口，鋪面採用回收木屑鋪設，全程路線平緩，環形走一圈僅需半小時。大地處指出，天氣微涼，「紫明溪步道」正展現迷人的風貌；全程路線平緩，感受綠蔭下自由時報 ・ 1 天前
旅遊支持花蓮觀光 花蓮美侖大飯店旅展強勢登場
（觀傳媒編輯中心）【記者郭嘉/綜合報導】2025 ITF台北國際旅展將於 11月7日至10日於台北南港展覽館盛 […]觀傳媒 ・ 4 小時前
新北歡樂耶誕城11月中旬將至 周邊台北新板希爾頓 以「巨型迪斯可球」一起閃耀耶誕城！
新北歡樂耶誕城11月中旬將至周邊台北新板希爾頓以「巨型迪斯可球」一起閃耀耶誕城！【旅遊經洪書瑱報導】旅遊經 ・ 1 天前
「泉柿原味」泰安溫泉暨甜柿推廣活動 山林泡湯甜柿放送好康抽獎遊戲體驗
苗栗縣「泰安溫泉」參加交通部觀光署舉辦的「二0二四-二0二五台灣好湯-金泉獎」評選活動，為台灣十九大溫泉區中榮獲「十泉十美獎」最高殊榮，並獲選「五大旅遊推薦好湯獎」、「五大友善好湯獎（優等）」及「五大優質服務好湯獎（優等）」共計四項獎項，是優質的碳酸氫鈉泉，更有「美人湯」之稱號，為擴大行銷宣傳效益，苗栗縣政府文化觀光局攜手內政部國家公園署雪霸國家公園管理處、苗栗縣泰安鄉公所及苗栗縣泰安溫泉區觀光發展協會共同舉辦溫泉季X泰安甜柿推廣活動，將於十一月一日上午十時在苗栗縣泰雅原住民文化產業區辦理開幕式，誠摯邀請大家來泰安泡湯、嚐美食、賞山林美景，進行一場療癒身心的旅行。活動延續去年以「泉柿原味」為主軸，為今年泰安溫泉季、泰安甜柿揭開序幕，推出「住」「柿」大吉活動-「溫泉住宿我送 ...台灣新生報 ・ 1 天前
彰化芳苑鐵牛車「傳動軸斷裂」倒退撞路緣翻覆 10遊客傷
彰化縣 / 綜合報導 彰化芳苑鄉王功的潮間帶，生態豐富，吸引許多遊客搭乘鐵牛車體驗賞美景，但有1輛滿載10位遊客的鐵牛車，疑似在上坡路段會車的時候，傳動軸突然斷裂，失去動力，整輛車倒退滑動，還擦撞路口轉角的緣石，造成車輛翻覆，10位遊客輕傷送醫，還好都意識清楚，這些受傷的遊客，是台北市大同區的鄰里長，當日往返的自強活動發生意外，安排好的遊程，被迫中斷。鐵牛車右轉爬坡上去，車子突然停了下來還開始倒退嚕，後方的鐵牛車發現狀況不對，趕快超車閃過去，這輛鐵牛車失去動力開始往後滑動，失控擦撞到路緣整輛車向左側翻覆。發生翻車事故總共有10個人受傷，消防局啟動大量傷患處置機制，派遣4輛救護車到場分流送醫，車禍意外發生在今（1）日下午2點多，彰化芳苑這輛鐵牛車，準備載送10位遊客，前往王功潮間帶觀賞自然生態，在海邊堤防上坡路段，傳動軸突然斷裂，車輛發生故障失控翻覆。彰化縣芳苑消防分隊小隊長林辰翰說：「現場總共有4男6女，10名民眾受傷，分別為輕傷，意識皆清楚。」這些受傷的民眾都是來自台北的鄰里長，當天往返的遊程受到不小影響，台北市大同區里長聯誼會會長何英輝說：「鄰里長自強活動啦，輕傷跟挫傷，這樣而已，整團看看如果不行，回台北再說。」後續的行程被迫中斷，鐵牛車駕駛領有牌照沒有喝酒，怎麼理賠雙方還要討論，發生事故的鐵牛車已經移置到路旁轉角，等候警方查驗故障的原因，發生車禍事故嚇壞不少遊客，但周末假日還是可以看到，有許多民眾搭乘鐵牛車，但後斗只有簡易的欄杆作為防護，10幾個人坐在上面包括小朋友，沒有戴安全帽，就這麼沿著防汛道路，在彎彎曲曲還有坡度的路段，來回穿梭，驚險的情況，令人忍不住捏一把冷汗。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前
宜蘭溪南踩線 宣傳觀光品牌
記張正量／宜蘭報導 東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處二十九到三十日舉辦「大東北角觀光…中華日報 ・ 1 天前
賞芒花不必到陽明山 台中市中央公園就有一大片
台北的陽明山正是賞芒花的季節，台中市在市區也有賞芒之地，位於西屯區的中央公園，現今秋季限定的「五節芒及甜根子草花季」正值盛放，銀白花穗隨風搖曳，展現秋日浪漫風情，而中央公園為全台唯一位於平地都市區域內、可觀賞五節芒草及甜根子草景觀的公園，無法前去陽明山，可來中央公園走走看看。自由時報 ・ 14 小時前
易遊網線上旅展下殺3折搶「GO」 日韓機票999元、五星級飯店99元、機票飯店5折！
易遊網線上旅展下殺3折日韓機票999元、五星級飯店99元、機票飯店5折券搶「GO」「趣」！【旅遊經洪旅遊經 ・ 1 天前
花東旅宿1+1幸福專案 住2晚3800元起
（中央社記者黃巧雯台北1日電）交通部觀光署今天說，花東縱谷國家風景區管理處攜手東區觀光圈，2026年2月底前推「旅宿1+1幸福專案」，主打跨旅館或跨民宿兩晚優惠組合，民宿套裝兩人兩晚新台幣3800元起。中央社 ・ 10 小時前
葡萄牙「海角天涯」觀光熱 居民憂成富人遊樂場
葡萄牙的羅卡角有「海角天涯」的美名，壯麗的景觀吸引越來越多遊客，這個特點也讓企業看準觀光商機，紛紛投資興建飯店與渡假村。但隨著加速開發，原本的自然生態逐漸消失，當地居民擔心羅卡角恐怕正走向「富人遊樂場」的高端旅遊路線。公視新聞網 ・ 1 天前