〈中華旅遊〉東京賞春櫻 遊河岸古城神社

記者林怡孜∕台南報導

春天到東京，最迷人的不只是櫻花盛放，更是櫻花與河岸、古城與纜車、神社與湖景交織出的多層次風景。中華旅行社於一一五年三月十九日｜廿三日推出「東京春櫻五日」行程，讓旅客以最舒服的節奏，收進春季限定的浪漫。諮詢行程請加入中華國外旅遊，LINE：0910176152。

行程第一天前往東京人氣櫻花景點【千鳥之淵】。粉色花海沿護城河綿延，步道兩側櫻花如雲，若遇夜間點燈更顯夢幻。

第二天前往神奈川箱根一帶，走訪【小田原城跡公園】登上天守閣，感受歷史名城與春櫻相映的典雅氛圍；接著搭乘世界第二長的【箱根空中纜車】，由早雲山一路行經大涌谷、桃源台，沿線遠眺富士山與山谷景觀；再搭【蘆之湖海盜船】穿梭湖面，將蘆之湖水色與遠山輪廓盡收眼底，最後參拜【箱根神社】與水上鳥居合影。

第三天以富士山周邊的清澈湧泉景致開場，走訪「名水百選」【忍野八海】，清透泉水映著藍天與村落，春季更常見櫻色點綴田園風光。

第四天鎖定東京最經典的河岸花見路線，安排搭乘【隅田川遊船】由淺草航向日出棧橋，沿途可欣賞東京橋梁與河岸景色。

第五天早餐後前往成田空港，搭機返回高雄。