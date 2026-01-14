〈中華旅遊〉武陵春節３日遊 櫻花滿山遍野

武陵櫻花。 (中華旅行社提供)

記者林怡孜∕台南報導

每年初春，高山櫻花陸續綻放，其中以雪霸國家公園內的武陵農場最受矚目。櫻花盛開期間，滿山遍野的粉紅花海，搭配層層山巒與清澈溪流，構成台灣最具代表性的高山賞櫻景致。中華旅行社規劃推出「武陵櫻花季三日遊」，於一一五年二月十七日至十九日（初一至初三）出發。結合東北角海岸風光、高山花季與溫泉度假元素，帶領旅人以舒適節奏，細細品味一年一度的春日限定美景。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID：0975-316512。

廣告 廣告

行程首日走訪東北角著名的鼻頭角步道。步道沿著山稜與海岸線延伸，設有多處觀景平台，可全視角俯瞰遼闊海景與岬灣地形。隨後行經黃金陰陽海，獨特的海色層次在陽光照射下格外醒目，成為北海岸不可錯過的自然奇觀。

第二天專車前往武陵農場賞櫻。櫻花季期間，園區內超過兩萬株櫻花樹陸續盛開，包含紅緋寒櫻、昭和櫻、霧社櫻等多個品種，粉嫩花海沿著道路、溪畔與山坡鋪展，與藍天、綠地交織成一幅繽紛的大自然畫布。園區內規劃多處賞櫻熱點，無論是櫻花步道或河岸景觀，皆展現不同層次的春日風貌，除了賞櫻，七家灣溪為國寶級櫻花鉤吻鮭的重要棲息地，清澈溪水與周邊原始林相，共同維繫高山生態的珍貴樣貌，也讓賞櫻之旅增添自然教育與保育意涵。

第三天行程轉向湖光山色，安排搭船遊覽石門水庫阿姆坪水域，沿途可遠眺峽谷、島嶼與瀑布景觀。登上薑母島後，旅人可品嘗在地小吃、選購山產與手作藝品，感受純樸而悠閒的湖畔生活氛圍。